Moradores do condomínio Alabama reclamam de roubos em condomínio de Americana.
Eles reclamam de roubos e vandalismo no bairro. O Alabama fica no jardim Recanto. Alguns deles entraram em contado e falaram do que seria negligência do próprio condomínio.
“São casos de roubos, mal funcionamento em geral, problemas na cerca elétrica, com portões abertos e mais”.
Moradores andam ‘pistola’
Outras reclamações que chegaram junto com as fotos apontam problemas na segurança, descaso em geral e até sujeira espalhada.
O síndico até já teria falado que está “de saco cheio e abre mão do condomínio”.
Portão aberto, acesso livre sem monitoramento