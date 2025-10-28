Moradores do condomínio Alabama reclamam de roubos em condomínio de Americana.

Eles reclama m de roubos e vandalismo no bairro. O Alabama fica no jardim Recanto. Alguns deles entraram em contado e falaram do que seria negligência do próprio condomínio.

“São casos de roubos, mal funcionamento em geral, problemas na cerca elétrica, com portões abertos e mais”.

Moradores andam ‘pistola’

Outras reclamações que chegaram junto com as fotos apontam problemas na segurança, descaso em geral e até sujeira espalhada.

O síndico até já teria falado que está “de saco cheio e abre mão do condomínio”.

Portão aberto, acesso livre sem monitoramento

