A República Tcheca é conhecida por seus castelos, sua cerveja e suas encantadoras cidades medievais. No entanto, este pequeno país da Europa Central guarda histórias surpreendentes que mudaram o mundo, invenções que usamos todos os dias e personagens que deixaram um legado fascinante. Desde a origem da palavra “robot” até a cidade onde foi inventada a bebida Becherovka, passando por vilarejos pitorescos e paisagens de contos de fadas, apresentamos aqui cinco curiosidades tchecas e uma proposta para vivenciá-las em uma viagem única que conecta Praga e as regiões de Liberec, Pardubice e Karlovy Vary. 1. A palavra “robot” nasceu em Praga Em 1921, o dramaturgo tcheco Karel Čapek estreou sua obra R.U.R. (Robots Universais Rossum), onde a palavra “robot” foi utilizada pela primeira vez. O termo foi criado por seu irmão, o artista Josef Čapek, inspirado na palavra tcheca “robota” (trabalho forçado). Experiência de viagem: Visite o Museu Nacional e o bairro de Žižkov, onde Čapek residiu, e combine o passeio com uma visita ao Klementinum e ao Museu Técnico Nacional, para descobrir mais invenções tchecas. Foto: Prague City Tourism. 2. O país que transformou o cristal em arte No norte da República Tcheca, encontra-se o lendário Vale do Cristal, uma área que abrange a região de Liberec, mundialmente reconhecida como o berço do cristal da Boêmia. Desde o século XIII, os mestres vidreiros desta região aperfeiçoaram técnicas que combinam a pureza do vidro, a precisão do corte e o brilho inconfundível que hoje distingue a marca “Bohemian Crystal”. Em localidades como Novy Bor, Kamenicky Senov ou Harrachov, a arte do vidro continua viva: os visitantes podem visitar oficinas familiares onde cada peça é soprada, esculpida e polida à mão, da mesma forma que há centenas de anos. Essas tradições coexistem com uma abordagem moderna, impulsionada por designers contemporâneos que reinventam o vidro em obras de arte, decoração e joias de alto design. Fato curioso: em Karlovy Vary está localizada a Moser, uma das cristalerias mais prestigiadas do mundo, fundada em 1857. Suas peças têm sido utilizadas por casas reais e figuras emblemáticas, desde o Império Austro-Húngaro até os dias atuais. Experiência de viagem: Explore o Vale do Cristal, descobrindo oficinas, museus e boutiques onde poderá observar os artesãos em ação. Em Nový Bor, o Museu do Vidro e da Joalheiria oferece uma visão fascinante do legado tcheco. Foto:crystalvalley.cz/ 3. A origem do pão de gengibre de Pardubice Na região de Pardubický kraj, a cidade de Pardubice é famosa pelo seu perník (pão de gengibre). Esta tradição pasteleira remonta ao século XVI e continua viva em confeitarias e museus temáticos. Fato curioso: o pão de gengibre de Pardubice é tão icônico que se tornou um símbolo da cidade e é até entregue como prêmio honorífico. Experiência de viagem: Aprenda a preparar seu próprio pão de gengibre em uma oficina local, explore o Castelo de Pardubice e desfrute da cidade de bicicleta ao longo da margem do rio Elba. 4. Karlovy Vary e seu “licor medicinal” No coração de região de Karlovy Vary nasceu a Becherovka, uma bebida alcoólica à base de ervas criada em 1807 pelo farmacêutico Josef Vitus Becher. Inicialmente concebida como um remédio para problemas digestivos, hoje é um símbolo nacional. Experiência de viagem: além de experimentar a Becherovka, passeie pelas galerias termais de Karlovy Vary, desfrute de um tratamento de spa e siga a rota das fontes termais que atraem reis e artistas há séculos. 5. Uma das bibliotecas mais charmosas do mundo No Mosteiro de Strahov, em Praga, encontra-se uma biblioteca barroca considerada uma das mais belas do planeta. Com tetos pintados e estantes que guardam milhares de volumes antigos, é uma viagem ao passado. Fato curioso: Entre seus tesouros, há manuscritos medievais e globos terrestres que mostram como se imaginava o mundo há séculos. Experiência de viagem: combine a visita a Strahov com um passeio ao Castelo de Praga e uma degustação de cerveja no próprio mosteiro. E se você é um amante de bibliotecas, visite também a Klementinum, que fica a poucos passos do Relógio Astronômico de Praga e da Ponte Carlos.