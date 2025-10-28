Baile da Melhor Idade é nesta quarta-feira no CIVI com edição da Feira Criativa

Leia + sobre diversão e arte

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato dos Aposentados, realiza mais uma edição do Baile da Melhor Idade nesta quarta-feira (29), das 14h às 18h, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, localizado à Rua Major Redher, 650, Vila Jones. A entrada é gratuita.

A programação cultural da tarde será comandada por Vado Negri e haverá a presença de personal dancers para garantir a diversão dos participantes.

O público poderá conferir ainda a exposição de produtos em uma edição especial da Feira Criativa, criada com o objetivo de incentivar a inclusão produtiva e a geração de renda entre os produtores locais. Entre as opções, estão itens de gastronomia, utilidades, roupas, artigos de cama, mesa e banho, perfumaria e cuidados pessoais, moda pet, decoração, velas, acessórios e plantas ornamentais.

Momento

“O Baile da Melhor Idade é sempre um momento de alegria e convivência, que valoriza nossos idosos e celebra a cultura em um ambiente de integração. A presença da Feira Criativa torna o evento ainda mais especial, fortalecendo o trabalho dos empreendedores locais e promovendo a economia criativa de Americana”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A realização do baile conta com recursos destinados por emenda impositiva da vereadora Talitha De Nadai.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP