A ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana realiza o Brasa Blue Festival, neste final de semana, nos dias 9 e 10 de maio, nas dependências do CCL (Centro de Cultura e Lazer de Americana), na Avenida Brasil. O evento é uma parceria com a Opa Eventos e vai proporcionar o melhor da gastronomia de comida na brasa. Na sexta-feira um “esquenta” do evento será realizado na Rua Vieira Bueno, a partir das 17 horas. Um trenzinho estará à disposição das crianças com passeios gratuitos.

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Neste dia haverá o sorteio de almoços para três mães, sendo que cada uma poderá levar sete acompanhantes. O prêmio contempla, ao todo, 24 pessoas. O evento na região central tem como objetivo estimular as vendas do comércio, devido ao Dia das Mães, como também oferecer lazer para os consumidores. Mais informações podem ser acessadas no Instagram da Acia no endereço

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Durante os dois dias do evento no CCL o trenzinho também estará circulando, além de uma ampla área kids no local. Os consumidores que comprarem nas lojas do Centro identificadas com os cartazes da promoção terão direito aos cupons. Até esta segunda-feira mais de 30 lojas tinham aderido à campanha. Os estabelecimentos comerciais participantes também irão distribuir brindes aos seus clientes. Além disso, as mães sorteadas terão o dia da beleza, no Alyssum Cabeleireiros, no domingo pela manhã.



A proposta do Brasa Blue Festival une o melhor da gastronomia de comida na brasa com uma curadoria musical de qualidade. Entre os destaques estão as operações como Tutano Parilla, Lá Boca, Pedro Sparadaro, Icy Gelado e a Cervejaria Kalango.

Acia, fala presidente

Para o presidente da ACIA, James Nadin, essa é uma grande oportunidade de oferecer um evento diferenciado com a boa comida e bebida, além de presentear as mães pelo seu dia. “Estamos incentivando o comércio do Centro e fazendo com os lojistas possam também oferecer brindes para os seus clientes. A mãe que fizer as compra nas lojas participantes da promoção poderá ganhar um almoço e ainda levar mais sete acompanhantes. As mães sorteadas terão ainda o dia da beleza”, explicou.



Lucas Demazzi, responsável pela Opa Eventos, disse que o “esquenta” da sexta-feira, dia 8, terá muita comida e bebida no Centro, além de atração musical. “Neste dia vamos fazer o sorteio e mostrar um pouco do que teremos no Brasa Blue, durante o sábado e domingo”, disse. Segundo ele, o espaço do CCL é bastante amplo e dessa forma o evento terá muitas mesas e cadeiras à disposição dos frequentadores. “Vai ser um final de semana especial nesta grande parceria da Opa Eventos com a ACIA”, disse, O Brasa Blue acontece nos dias 9 e 10 de maio das 12 às 22 horas.