Jornalistas homenageados- A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (06) sessão solene para a entrega do Prêmio “Geraldo Pinhanelli” de Comunicação aos profissionais de comunicação que se destacaram no exercício de suas atividades no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Instituída pelo decreto legislativo nº 444/2009, a premiação tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar os profissionais de comunicação que trabalham em Americana. Dividido em seis categorias, o prêmio teve como vencedores os seguintes profissionais: Alex Ferreira (assessoria de imprensa); Leonardo Matos (fotojornalismo – Grupo O Liberal); Nicoly Maia (jornalismo digital – Todo Dia); Ana Carolina Leal (jornalismo impresso – Grupo O Liberal); Vladimir Catarino (radiodifusão – Rádio Azul FM); e Cristiani Azanha (telejornalismo – TV Todo Dia).

Os vencedores foram os mais votados em suas categorias na votação feita pela Câmara com profissionais de comunicação que atuam na cidade. Os vencedores do Prêmio Geraldo Pinhanelli de Comunicação 2026:

Assessoria de Imprensa – Alex Ferreira

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Corporativa e Jornalismo Esportivo e formação como apresentador de TV. Iniciou a carreira na Rádio Notícia, passando pela TV TodoDia e pela TV Bandeirantes, onde foi repórter nos programas Brasil Urgente e Jogo Aberto. Atuou como apresentador nacional da Claro TV, produtor do Grupo Multi e mestre de cerimônias. Atualmente, comanda o Gold Morning, na rádio Gold FM. Há 15 anos é assessor de imprensa do Grupo São Vicente e, há 13 anos, integra a comunicação institucional da FAM – Faculdade de Americana.

Fotojornalismo – Leonardo Rodrigues de Matos

Natural de Americana, começou a trajetória na comunicação no design gráfico. Técnico em Comunicação Visual e graduando em Jornalismo. Com passagem pelo jornal TodoDia, atualmente integra o Grupo Liberal, atuando como fotojornalista e videomaker.

Jornal Digital – Nicoly da Silva Maia

Estudante de Jornalismo, atua como repórter na TV TodoDia desde 2025, sendo responsável pela produção de conteúdos para portais de notícias, redes sociais e televisão, com foco na cobertura de temas da Região Metropolitana de Campinas. No campo social e educativo, desenvolveu reportagens com jovens reeducandos da Fundação Casa Campinas e produziu conteúdos voltados à Educação de Jovens e Adultos.

Jornal Impresso – Ana Carolina Martins Leal Campos

Formada em Comunicação Social, iniciou a carreira em jornais de São José do Rio Preto. Foi vencedora do VII Prêmio CPFL de Imprensa, em 2007, e realizou estágio na BBC de Londres. Na comunicação institucional, atuou como assessora de imprensa no Festival Internacional de Teatro. Em Americana, passou por diferentes editorias do jornal O Liberal, onde atua no momento.

Radiodifusão – Vladimir Catarino

Iniciou sua carreira em 1999, na equipe esportiva da Rádio Azul Celeste, atual Rádio Azul. Ao longo da trajetória, atuou em diversas emissoras da região, como a Rádio Bandeirantes de Campinas. Também exerce a função de jornalista na TV TodoDia e atua na assessoria de imprensa no meio político.

Telejornalismo – Cristiani Aparecida Azanha

Jornalista da TV TodoDia, onde atua desde 2025 na produção de reportagens para televisão, site e redes sociais. Ao longo da carreira, acumulou experiência em televisão, rádio, jornais impressos, portais de notícias e assessoria de imprensa. Entre os veículos em que atuou estão Jornal TodoDia, O Liberal, Jornal de Piracicaba, Rádio CBN, Rádio Globo, CNT, Rádio Brasil, TV Americana e Rádio Santa Bárbara FM. Também possui atuação em assessoria parlamentar, comunicação institucional e organização de eventos.