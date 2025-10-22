ACIAS abre 2ª Semana de Administração da Faculdade Anhanguera Sumaré com palestra sobre networking

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Com a presença de aproximadamente 150 pessoas, a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) participou na noite desta segunda-feira, 20/10, da abertura da 2ª Semana de Administração da Faculdade Anhanguera Sumaré. O objetivo do evento é proporcionar aos alunos uma reflexão sobre a necessidade de ampliar as conexões, na própria sala de aula, entre outras salas/cursos e professores e, assim, prepará-los para o mercado de trabalho, além de conectar os estudantes com profissionais e especialistas da área.

Selma Koshoji, presidente da ACIAS, falou sobre o trabalho da entidade e sua importância para o desenvolvimento do município. Destacou o impacto do Projeto DEA (Desenvolvimento Empresarial ACIAS), que leva capacitação e treinamento aos empreendedores, e do grupo de networking ION, que aproxima empresários e gera oportunidade de negócios. “A conexão entre as pessoas constrói pontes e movimenta um ecossistema com vários segmentos. O papel da ACIAS é levar conhecimento e promover ações para aproximar e fortalecer os empresários”, destacou.

“Networking Educacional 360º” foi o tema da palestra que abriu a 2ª Semana de Administração da Faculdade Anhanguera Sumaré. Apresentada pelo vice-presidente da ACIAS, Juarez Pereira da Silva, a palestra abordou os conceitos do networking e sua importância para o desenvolvimento educacional, pessoal e profissional. Com uma dinâmica prática, o palestrante simulou rodas de conhecimento de apresentações, situação comum no universo acadêmico e em eventos empresariais, mas uma novidade para muitos estudantes. Os alunos tiveram a oportunidade de aprender e exercitar de forma prática como se apresentar de uma maneira estratégica, objetiva e profissional.

Executivo com mais de 30 anos de experiência em grandes empresas, Juarez Pereira da Silva é um dos coautores do livro “O Poder das Conexões” e idealizador e gestor do grupo ION, criado pela ACIAS para conectar empresários, comerciantes e profissionais liberais da cidade. O grupo se reúne semanalmente, de forma virtual. Uma vez por mês, integrantes do grupo e convidados se reúnem presencialmente. A dinâmica do grupo segue uma estrutura leve para aproximar os participantes de forma natural e espontânea.

Para Gabrielle Reis Ramos, uma das organizadoras da 2ª Semana de Administração, networking é um tema essencial para os estudantes e com o evento os alunos tiveram a oportunidade de trocar ideias e aprender na prática como ampliar suas conexões. A 2ª Semana de Administração da Faculdade Anhanguera Sumaré termina na quinta-feira, dia 23 de outubro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP