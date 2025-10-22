Morana inaugura nova loja em Americana com a força do empreendedorismo feminino
A Morana, marca que é autoridade em acessórios femininos, inaugura no dia 30 de outubro sua nova loja no Americana Shopping, o primeiro shopping da cidade de Americana, no interior de São Paulo. A operação marca a 20ª inauguração da Morana neste ano.
À frente da nova unidade estão Rúbia Eloiza de Moraes Armelim, administradora, e Aline Mansan Gordo, psicóloga. As duas sócias decidiram transformar a maternidade em impulso para uma nova fase profissional e encontraram na Morana o espaço ideal para unir propósito, autonomia e identificação pessoal.
A nova loja é a segunda operação das empreendedoras, que há cinco anos comandam uma loja de rua da marca em Americana. “A Morana fala com mulheres reais. Atendemos desde meninas de cinco ou seis anos até as avós, e isso é o que mais encanta: conseguimos proporcionar uma experiência acessível e especial para todas as idades”, explica Rúbia.
Com uma equipe formada por três colaboradoras, todas mulheres, a operação no Americana Shopping reforça o caráter inclusivo e feminino da marca.
A história de Rúbia e Aline reflete o perfil de boa parte das franqueadas da Morana: mulheres que antes eram clientes, identificaram-se com a proposta da marca e decidiram empreender. “Nosso modelo de negócio foi pensado para ser acessível, acolhedor e de fácil gestão, permitindo que mulheres possam construir carreiras sólidas e bem-sucedidas no varejo”, afirma Jae Ho Lee, fundador da marca.
Com mais de 300 operações em funcionamento em todo o Brasil, a Morana segue em ritmo consistente de expansão. A marca, que tem como propósito o lema “Faz bem se ver bem”, busca fortalecer o protagonismo feminino também no campo dos negócios, estimulando a autonomia e o desenvolvimento de suas franqueadas.
