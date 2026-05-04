Próximo evento presencial Acias networking vai celebrar o aniversário de 5 anos do ION

“Como grandes empresários usam a comunicação para fechar negócios” foi o tema da palestra realizada na última terça-feira (28) no evento presencial do grupo networking ION, da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré).

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O encontro aconteceu no Sumaré Park Hotel e reuniu empresários de diferentes segmentos.

A palestra foi ministrada pela jornalista Daniella De Caprio, Head de Comunicação do PayPal na América Latina. Autora do livro “Método CEO: o segredo de comunicação das lideranças mais respeitadas do mundo” e especialista em comunicação para líderes, Daniella apresentou ao público algumas das principais técnicas e estratégias que fazem a diferença em momentos de negociação.

“Comunicação não é talento. É estratégia. O cliente busca segurança e clareza. Ele quer ser compreendido. E para isto, o empresário precisa estar preparado para se comunicar de forma objetiva e intencional”, afirmou. Segundo ela, falhas na comunicação são responsáveis por grande parte dos fracassos na hora de fechar um negócio.

Além da palestra, os empresários, comerciantes, empreendedores e profissionais liberais que estiveram no evento também participaram das rodadas de negócios e conheceram algumas das atrações do próximo evento do ION, que será especial e em celebração ao aniversário de cinco anos do grupo.

Coquetel Acias

No dia 28 de maio, a Acias vai realizar um coquetel para comemorar os cinco anos de atividades do grupo de networking. O evento será realizado no Espaço Viva Sumaré, na Rua Antonio do Vale Mello, 38, Jardim São Carlos, a partir das 18h. A venda dos convites já começou.

A programação vai contar com uma série de atrações para fortalecer as conexões e as oportunidades de negócios. Além de coquetel, haverá palestra, rodada de negócios e um fórum de debates, com a participação de quatro empresários locais, contando suas experiências de sucesso.

Os interessados podem fazer a inscrição por meio do Instagram da Acias (@aciassumare), no link disponível na bio. Os convites custam R$ 110,00 para associado e R$ 140,00 para não associados.

Consolidado como um dos principais grupos de networking da região, o ION foi criado com o propósito de aproximar as empresas da cidade e da região e criar oportunidades de negócios entre diferentes segmentos.

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