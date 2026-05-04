Neymar acerta rasteira e se desentende com Robinho Jr em treino do Santos. Segundo relatos ao GE, o veterano teria se irritado e se sentido desrespeitado ao ser driblado por Robinho Jr e reagiu após pedir para ele “maneirar”.

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Os dois passaram a discutir após a cobrança do veterano, quando houve um empurra-empurra.

Neymar pistola

Uma pessoa procurada pela GE diz ter visto também um tapa do camisa 10 no jovem. Segundo relatos, Menino Ney ficou nervoso e acertou em Robinho uma rasteira que o levantou do chão. O estafe de Robinho Jr reclamou com a diretoria do Santos. Neymar pediu desculpas ao garoto. Fontes afirmam que a situação foi resolvida.