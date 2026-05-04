Ações do 48º BPM/I entre sexta (1º) e domingo (3) envolveram apreensão de drogas e casos de agressão

A Polícia Militar, por meio do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), registrou três ocorrências entre sexta-feira (1º) e domingo (3) nas cidades de Hortolândia e Nova Odessa, resultando na prisão de três homens por tráfico de drogas, violência doméstica e lesão corporal com ameaça.

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Na manhã de sexta-feira (1º), em Hortolândia, um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas na Avenida Cora Coralina, no Jardim Amanda. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram o suspeito em um ponto de ônibus conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Ao perceber a presença da equipe, ele fugiu para o interior de um imóvel abandonado, onde foi localizado manipulando e fracionando substância análoga à cocaína. No local, foram apreendidos aproximadamente 144 gramas da droga. O indivíduo foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso.

Casos

Já na manhã de sábado (2), também no Jardim Amanda, um homem de 44 anos foi preso por violência doméstica na Rua Origines Lessa. A equipe foi informada por uma transeunte sobre uma agressão em andamento. No local, a vítima, de 48 anos, relatou ter sido agredida pelo companheiro, incluindo tentativa de estrangulamento e ameaça com faca. Ela foi socorrida ao hospital, onde foram constatadas escoriações no pescoço e hematomas pelo corpo. O agressor foi encaminhado ao plantão policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

Na madrugada de domingo (3), em Nova Odessa, um homem de 35 anos foi preso por lesão corporal e ameaça no bairro Jardim Europa. Acionados via 190, os policiais encontraram a vítima, de 45 anos, com diversos hematomas após ser agredida pelo cunhado com chutes, socos e tapas, além de ameaças de morte. O suspeito confirmou o desentendimento. As partes foram levadas ao plantão policial, e a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante. A vítima também recebeu atendimento médico.