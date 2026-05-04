A Guarda Municipal de Americana (GAMA) apreendeu, na noite do último sábado (2), um veículo com registro de roubo após identificação por meio do sistema de monitoramento inteligente da cidade.

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Durante patrulhamento, equipes foram informadas via rádio sobre um Nissan Kicks preto, com indícios de clonagem, que estaria circulando simultaneamente em Americana e Ribeirão Preto.

O alerta foi gerado pelas câmeras da Muralha Digital, que detectaram o veículo transitando pela Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no sentido centro.

A equipe conseguiu localizar e abordar o automóvel na Rua Dr. Cândido Cruz. O condutor, um homem de 30 anos, informou ter adquirido o veículo em dezembro de 2024 por meio de anúncio em rede social, pelo valor de R$ 17.900.

Durante a vistoria, não foram encontrados itens ilícitos. No entanto, após análise técnica, foi constatado que o veículo possuía outro emplacamento original e estava registrado como produto de roubo no Rio de Janeiro desde 25 de outubro de 2024.

Gama levou piloto pra polícia

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestou esclarecimentos e foi liberado. O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia.