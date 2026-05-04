Para Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos:

A semana começa sob aumento de aversão a risco, com o Estreito de Hormuz novamente no centro das atenções após relatos iranianos sobre um possível ataque a uma embarcação americana, ainda que negados pelos Estados Unidos. Mesmo sem confirmação, a reação foi imediata: o petróleo avançou, os prêmios de risco se ampliaram e a abertura global já reflete uma postura mais defensiva, típica de momentos em que a incerteza geopolítica volta a influenciar preços.

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Esse tipo de evento ganha relevância pelo efeito que produz na economia real. A simples ameaça a uma rota estratégica de energia eleva o custo do petróleo e se transmite ao restante da cadeia produtiva, pressionando preços e dificultando o processo de desinflação. O resultado é uma mudança nas expectativas, com menor espaço para cortes de juros e maior cautela por parte dos bancos centrais.

Nos Estados Unidos, o cenário já vinha desafiador antes mesmo desse novo fator. O ISM mais recente indicou atividade resiliente acompanhada de custos elevados, com destaque para o índice de preços pagos em patamar alto. Esse conjunto reduz a probabilidade de uma flexibilização monetária no curto prazo e sustenta a postura mais conservadora do Federal Reserve, especialmente diante de um mercado que ainda buscava sinais mais claros de desaceleração.

Já na Europa, os dados industriais apontaram melhora, com o PMI atingindo o maior nível em quase quatro anos e sinalizando retomada gradual. Ainda assim, o ambiente segue condicionado por riscos externos, como a possibilidade de tarifas adicionais sobre veículos exportados para os Estados Unidos, o que adiciona incerteza a um processo de recuperação que ainda depende de estabilidade comercial.

Enquanto isso, na Ásia, o desempenho positivo foi puxado pelo setor de tecnologia, com forte valorização do mercado sul-coreano. O fluxo direcionado a empresas ligadas à inteligência artificial continua relevante e sustenta o interesse por ativos de crescimento, embora a continuidade desse movimento dependa das condições financeiras globais e, principalmente, da trajetória dos juros.

Ormuz, crise e Brasil

No Brasil, a abertura tende a refletir esse cenário misto. A valorização do petróleo beneficia empresas do setor, que já vinham apresentando resultados operacionais consistentes, mas o restante da bolsa permanece mais sensível à dinâmica de juros e ao ambiente fiscal, fatores que ainda limitam um movimento mais amplo de valorização.

Do lado do fluxo, a saída recente de recursos estrangeiros em um único pregão, mesmo com saldo positivo no acumulado do ano, indica um investidor mais seletivo e menos disposto a manter exposição ampla em um ambiente de maior incerteza. Esse comportamento costuma se intensificar à medida que os riscos globais aumentam.

Em termos de expectativas, as projeções mais recentes indicam leve piora na inflação futura, com manutenção dos juros em patamar elevado, o que reforça a necessidade de cautela por parte da política monetária. A trajetória de cortes segue possível, mas condicionada a avanços consistentes nos dados e à percepção de disciplina fiscal.

No campo doméstico, medidas de estímulo ao consumo podem gerar efeitos positivos no curto prazo ao aliviar o endividamento das famílias, mas também levantam dúvidas sobre o impacto nas contas públicas, especialmente quando não há clareza total sobre as fontes de financiamento. Esse tipo de incerteza tende a ser incorporado nos preços.

Diante desse conjunto de fatores, o ambiente permanece marcado por pressão inflacionária, juros elevados e maior seletividade na alocação, o que sustenta uma postura mais cautelosa dos mercados e reforça a importância de acompanhar a evolução dos dados econômicos e dos riscos externos.