A escolha da corte da Festa do Peão de Americana 2026 aconteceu no sábado (2) e definiu as representantes do rodeio.

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Rainha da FDP

As três eleitas são de Americana: Eduarda Stephany (rainha), 23 anos; Samara Oliveira (1ª princesa), 27; e Rebecca Abreu (2ª princesa), 19. A festa começa em 3 de junho de 2026 e já entra no clima com a nova realeza.

Americana (SP) recebe, a partir do dia 3 de junho, a 38ª edição da Festa do Peão, que vai reunir grandes nomes como Chitãozinho & Xororó, Luan Santana e o grupo musical Menos é Mais. O evento segue até o dia 14, no Parque de Eventos CCA.

Os ingressos, setores e horários das atrações serão divulgados em breve no site oficial. Além dos shows, a festa também conta com competições de montaria em touros e cavalos.