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O Americana shopping ainda não tem carregamento de carro elétrico e cinema mesmo depois de seis meses de inaugurado. Apesar das promessas, o centro de compras ainda não pegou no gosto do americanense e falha reiteradamente em atender a demanda.

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Inaugurado no final de outubro com a promessa de que, enfim, a cidade teria um shopping, o Americana Shopping chega a meio ano com muito pouca coisa a comemorar. Sem cinema, sem Pão de Açúcar e sem sequer ponto de recarga de carros elétricos.

Americana shopping sem imprensa

Depois de problemas de imagem inicial, o Americana shopping ainda demitiu a assessoria de imprensa e não repôs profissionais para atendimento.

Recarga em shoppings em alta

Com o crescimento recorde da frota de veículos elétricos e híbridos no Brasil — que registrou uma alta de quase 100% nas vendas em 2023, segundo a ABVE — a infraestrutura de recarga tornou-se o novo diferencial competitivo para o setor de serviços. Atenta a essa demanda, a Gazit Brasil anuncia a implementação de novos hubs de recarga ultrarrápida em seus empreendimentos: Morumbi Town Shopping, Mais Shopping (capital) e Prado Boulevard (Campinas).

O grande diferencial da nova operação, em parceria com o novo operador do posto elétrico, é a tecnologia de carga turbo. Enquanto carregadores domésticos convencionais (Wallbox) podem levar de 6 a 8 horas para uma carga completa, as novas estações instaladas nos shoppings permitem que o usuário atinja 80% da bateria em apenas 15 minutos.

No Morumbi Town Shopping (Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade) e no Mais Shopping (Rua Padre José de Anchieta, 944 – Santo Amaro), a adesão dos motoristas confirma a urgência do serviço: cada empreendimento recebe, em média, 100 veículos por dia. Ambos contam com oito vagas exclusivas e quatro carregadores ultrarrápidos de 120kW com função turbo. No Morumbi Town, os equipamentos estão localizados estrategicamente no estacionamento G1, enquanto no Mais Shopping situam-se no subsolo. Além da conveniência do funcionamento 24h em ambos, o Mais Shopping oferece ainda o benefício de uma hora de gratuidade no estacionamento durante o uso do serviço.

Essa facilidade acompanha uma mudança importante na relação entre consumo, conveniência e mobilidade urbana. A recarga do veículo elétrico passa a fazer parte da rotina das pessoas de forma mais fluida. “Nosso objetivo é sempre elevar o nível de conveniência oferecido pelos nossos shoppings, incorporando soluções que respondam às novas necessidades dos consumidores. A recarga ultrarrápida permite que o cliente tenha acesso a um serviço eficiente e de alta qualidade, o que naturalmente agrega em fluxo e tempo de permanência”, afirma Rhuann Destro, Gerente de Marketing Corporativo da Gazit Brasil.