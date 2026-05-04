O Sindicato dos Professores de Campinas e Região (Sinpro Campinas) amplia sua atuação para além das pautas tradicionais da categoria e apresenta, no dia 9 de maio (sábado), o Sinpro Geek, iniciativa que articula educação, cultura digital e economia criativa. Realizado na sede da entidade, em Campinas, o evento propõe uma imersão nas linguagens contemporâneas de aprendizagem, aproximando educadores, estudantes e o público interessado nas múltiplas expressões da cultura geek.

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A proposta dialoga com transformações recentes no campo educacional, especialmente no que diz respeito ao uso de tecnologias, jogos, narrativas visuais e cultura pop como ferramentas pedagógicas. Ao reunir práticas que vão dos games aos quadrinhos, passando pelo design e pela produção independente, o Sinpro Geek se estrutura como um ambiente de troca, estimulando novas formas de ensinar e aprender.

Outro eixo importante do evento é a presença de espaços destinados à exposição e comercialização de produtos conectados ao universo Geek. A programação inclui ainda atividades educativas e interativas, distribuídas ao longo do dia – como o concurso de cosplays –, ampliando as possibilidades de participação e diálogo entre os diferentes públicos presentes.

Segundo Roberto Polezi, diretor de Comunicação do Sinpro e idealizador do evento, esta primeira edição servirá de modelo para as próximas. “Queremos que o Sinpro Geek se torne um evento anual e tradicional, tendo o Sindicato dos Professores como referência para os encontros do público ligado ao tema na Região Metropolitana de Campinas”, diz.

Programação Sinpro Geek

Parte 1 – 9h às 13h | Imersão no Universo Geek

Espaço: Sala de Reuniões

• 9h30 às 10h00 – Abertura temática: “A cultura geek como linguagem do nosso tempo”

• 10h00 às 13h00 – Mesas de RPG e board games

• Bancas expositoras no espaço coberto

• Espaço com brinquedos para crianças

Parte 2 – 13h às 17h | Criação e Conexão

• 13h00 às 14h00 – Apresentação de práticas pedagógicas com temas geeks

• 13h30 – Palestra: “O uso de quadrinhos no ensino de ciências”, com Paola Guidi

• 14h30 – Palestra: “Os jogos nas metodologias ativas”, com Marili Bassini

• 15h30 – Palestra: “Batman: Um Herói Bilionário?”, com Carlos Vazquez (Mansão Wayne) e convidado

• 16h30 às 17h00 – Encerramento lúdico

Serviço

Evento: Sinpro Geek

Data: 9 de maio (sábado)

Horário: das 9h às 17h

Local: Sinpro Campinas – Av. Profa. Ana Maria Silvestre Adade, 100, Parque das Universidades, Campinas/SP

Entrada: Franca