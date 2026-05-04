O Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe a partir do dia 7 de maio a exposição “Carolina Maria de Jesus: para além de Quarto de Despejo”, mostra que convida o público a conhecer e refletir sobre a trajetória e a produção artística de uma das mais importantes vozes da literatura brasileira.

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Reconhecida nacional e internacionalmente pela obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus (1914–1977) marcou a história da literatura ao retratar, com sensibilidade e força, as desigualdades sociais e a realidade das periferias brasileiras. No entanto, sua atuação artística foi muito além do livro que a consagrou.

A exposição apresenta ao público diferentes dimensões de sua produção, evidenciando também Carolina como poeta, compositora, cantora e novelista, destacando sua multiplicidade criativa e sua conexão profunda com questões sociais, culturais e humanas de seu tempo.

Iniciativa

A iniciativa busca valorizar e difundir a potência artística e intelectual de Carolina Maria de Jesus, especialmente enquanto mulher negra que transformou sua própria vivência em arte, crítica e denúncia social. A proposta é proporcionar uma experiência sensível e reflexiva, capaz de ampliar perspectivas e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, humanista e plural.

A mostra conta ainda com trabalhos produzidos por alunos, promovendo o diálogo entre gerações e fortalecendo o caráter educativo e formativo da iniciativa.

A curadoria da exposição é assinada por Preta do Acarajé (Eliane Raquel), Cla Oliveira, Sílvia Mota e Milton Sankofa.

A abertura oficial acontece no dia 7 de maio, das 19h às 22h, no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”. A visitação segue até 12 de junho, com entrada gratuita.

Serviço Centro de Memórias

Exposição: “Carolina Maria de Jesus: para além de Quarto de Despejo”

Abertura: 7 de maio (quinta-feira), das 19h às 22h

Período de visitação: de 7 de maio a 12 de junho

Horário: das 9h às 12h e das 13h às 17h

Local: Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” – Rua João Lino, 362, Centro