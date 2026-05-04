A partir desta segunda-feira (4), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias Saúde da Família (ESFs) de Americana passam a abrir mais cedo, com atendimento exclusivo para coleta de exames das 6h às 7h30.

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Os demais serviços continuam sendo oferecidos no horário convencional, das 7h30 às 16h30 – nas UBSs Praia Azul, São Vito e Mathiensen, o funcionamento é ampliado e vai até as 20h30.

A medida foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli com o objetivo de ampliar o acesso da população aos exames laboratoriais, permitindo que os usuários realizem a coleta antes do início da jornada de trabalho, atendendo a uma demanda recorrente. A antecipação do horário de abertura também contribui para otimizar o fluxo de atendimento e qualificar a organização dos serviços.

Prefeito de Americana, Chico fala

“Trabalhamos diariamente para que Americana seja uma cidade cada vez mais humana e eficiente. Antecipar a abertura das nossas unidades para as 6h é uma forma de acolher o cidadão que precisa de atenção logo cedo, garantindo que ele tenha acesso ao serviço de saúde com total comodidade. É mais um passo importante para levar qualidade de vida e cuidado especializado a cada morador da nossa cidade”, destacou o prefeito Chico.

Com a mudança, todas as 21 unidades de saúde do município passam a realizar a coleta de exames de segunda a sexta-feira, das 6h às 7h30, enquanto os demais serviços de rotina serão oferecidos a partir das 7h30, incluindo consultas médicas com clínico, pediatra e ginecologista, consultas com dentista e tratamento odontológico, além dos procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, acompanhamento de pré-natal, entre outros.

“Nosso foco está em oferecer um serviço de excelência e cada vez mais próximo da realidade das famílias. Com todas as 21 unidades operando em horário antecipado para coletas, estamos facilitando o acesso e assegurando que o diagnóstico e o cuidado cheguem de forma ágil aos pacientes. Essa medida reflete o nosso carinho com a saúde pública e o zelo que temos com cada pessoa que busca atendimento na nossa rede”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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