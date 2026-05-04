A Hapvida comunica que foi aprovada, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta quinta-feira, a eleição do novo Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2028.

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A nova composição do Conselho conta com dez membros: Candido Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, José Luis Camargo Junior, Nicola Calicchio Neto, Maria Paula Soares Aranha, Carlos Massaru Takahashi, Tania Sztamfater Chocolat, Bruno Magalhães e Silva e Eduardo Parente Menezes. Dos dez conselheiros eleitos, sete integravam a proposta originalmente apresentada pela administração, enquanto três foram eleitos com o apoio de acionistas minoritários.

Para a Companhia, o resultado representa uma sinalização relevante de confiança dos acionistas na continuidade da agenda estratégica em curso, ao mesmo tempo em que incorpora novas perspectivas ao Conselho de Administração, reforçando o compromisso da Hapvida com uma governança plural, qualificada e aberta ao diálogo construtivo.

“Recebemos o resultado da Assembleia com senso de responsabilidade e compromisso. O novo Conselho combina continuidade, experiência e novas contribuições, em um momento decisivo de colaboração para a execução do plano de retomada operacional da Companhia. Nosso foco permanece em disciplina, eficiência, qualidade assistencial e geração sustentável de valor para todos os acionistas no longo prazo”, afirma Jorge Pinheiro, eleito presidente do Conselho de Administração da Hapvida.

A Assembleia também marcou a continuidade do processo sucessório executivo definido em 2024 e iniciado no começo de 2025, amplamente informado ao mercado ao longo dos últimos meses. Como parte desse processo, Jorge Pinheiro apresentou renúncia ao cargo de Diretor Presidente (CEO) e passa a presidir o Conselho de Administração. Luccas Augusto Adib assumirá a presidência executiva da Companhia, liderando a próxima etapa de execução do plano de transformação da Hapvida.

A Hapvida dá as boas-vindas aos conselheiros eleitos pelo bloco de acionistas minoritários e reconhece a importância da participação ativa de seus investidores no aprimoramento contínuo da governança corporativa pautada pela sustentabilidade, solidez e visão de longo prazo. A Companhia entende que o debate qualificado é parte essencial da vida de uma companhia aberta e contribui para decisões mais robustas, sempre orientadas pelo melhor interesse da empresa, de seus clientes, colaboradores, prestadores, acionistas e demais stakeholders. A construção de consensos em cima de dissensos qualifica a mecânica decisória da Companhia.

A administração também agradece a Carlos Augusto Leone Piani e José Galló pelas contribuições ao Conselho de Administração, onde atuaram de forma construtiva, diligente e sempre comprometida com os melhores interesses da Companhia.

Nos últimos meses, a Hapvida vem avançando em uma agenda de revisão de processos, fortalecimento da gestão operacional, disciplina na alocação de capital, melhoria da experiência dos beneficiários e aprimoramento dos indicadores de qualidade e eficiência. O novo Conselho terá papel central no acompanhamento dessa agenda, apoiando a administração na execução do plano de retomada, na avaliação permanente de oportunidades de criação de valor a partir de uma visão pragmática e agnóstica.

Hapvida

“A Hapvida inicia este novo ciclo com um Conselho altamente qualificado e uma administração renovada, alicerçada em uma abordagem pragmática, técnica e orientada ao cliente e à Companhia. A prioridade é clara: executar bem, com transparência, consistência e foco no longo prazo”, conclui Jorge Pinheiro.

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