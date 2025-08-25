Acias faz novo networking para fortalecer contatos de empresas em Sumaré

Encontro será realizado no dia 2/9, no Sumaré Park Hotel; interessados podem fazer inscrição

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza na terça-feira, dia 2 de setembro, mais um evento presencial do grupo de networking Acias ION. O encontro será no Sumaré Park Hotel, das 7h às 10h15, e os interessados em participar já podem fazer as inscrições.

O grupo de networking ION é um dos serviços oferecidos pela Acias para ajudar os empresários a ampliar a rede de contatos e divulgar produtos e serviços. As reuniões do grupo ocorrem semanalmente, de forma online, mas uma vez por mês é realizado um evento presencial para reforçar a rede de contatos e parcerias.

No encontro presencial, os empresários participam de rodadas de negócios, momento em que têm a oportunidade de se apresentar para várias empresas. Mas as conexões acontecem durante todo o evento, que começa com um descontraído coffee break.

Conhecimento

Além do networking, o evento presencial também proporciona conhecimento e educação empresarial, com uma palestra realizada por especialistas do mercado. O tema da palestra da próxima reunião será “A saúde do líder sustenta o crescimento do seu negócio”, com Fernando Cássio, idealizador do Espaço Personal, ambiente voltado para quem não é adepto de práticas tradicionais de atividade física.

Pesquisas mostram a importância do cuidado com a saúde do empreendedor. Segundo dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 37% dos empresários sofrem de burnout, 22% têm ataques de pânico e 85% lidam com ansiedade.

“A rotina do empreendedor é intensa, repleta de compromissos, decisões, prazos e responsabilidades. E o cuidado com a saúde é importante para garantir o equilíbrio físico e mental necessário para gerir os negócios e a equipe. Muitos empresários, especialmente os pequenos, deixam o cuidado com a saúde de lado e a ideia desta palestra é mostrar que é possível empreender sem descuidar do bem-estar”, comenta Selma Koshoji, presidente da Acias.

Serviço:

Evento de Networking ACIAS ION

Quando: 2 de setembro, terça-feira.

Horário: das 7h às 10h15.

Onde: Sumaré Park Hotel, na Avenida Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303, Jardim Dall’Orto, Sumaré.

Convite: Associado (R$ 40,00 + R$ 4,00 taxa). Não associado (R$ 60,00 + R$ 6,00 taxa).

Inscrição pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/networking-acias-ion/3086473?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAafylIopI2EJPpxV7o0c-0ycxoknQJPOH6PIWb19k_TIn2ewbdCisKH3-ezxWA_aem_bG_IKdNkjDmKZp_y1ICBUQ&referrer=l.instagram.com

Mais informações: [email protected]

