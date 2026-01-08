Acias orienta empresários sobre programa de estágio para estudantes

Reunião com o CIEE esclareceu detalhes para informar os empresários sobre o funcionamento e benefícios do programa BEEM

O programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), que oferece vagas de estágio a estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual, foi tema de uma reunião realizada entre a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) e o CIEE Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O objetivo do encontro foi esclarecer e tirar dúvidas para que a Associação possa orientar os empresários sobre o funcionamento do programa.

O encontro teve como foco apresentar as oportunidades oferecidas pela iniciativa, além de explicar as etapas do processo, os benefícios para as empresas e os impactos da contratação de estagiários na formação profissional dos jovens. Durante a reunião, o CIEE detalhou as exigências legais e os critérios para participação no BEEM.

Selma Koshoji, presidente da Acias, destacou a importância da iniciativa na aproximação entre as empresas e os jovens que estão iniciando a carreira. “O programa de estágio contribui para o desenvolvimento de novos talentos ao mesmo tempo em que facilita a contratação de mão-de-obra, um obstáculo cada vez maior nos dias de hoje. A Acias espera contribuir com a divulgação do programa para que mais empresas e estudantes possam se beneficiar desta ação”, afirmou.

O prazo atual para inscrição de estudantes e empresas vai até o dia 30 de janeiro de 2026. Os estudantes inscritos no BEEM concorrem a vagas de estágio em empresas parceiras, com bolsas mensais que variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, conforme o curso e a carga horária. O pagamento das bolsas é realizado pelo governo estadual, que também garante o seguro contra acidentes pessoais para os estudantes.

Nesta etapa das inscrições, é preciso que o aluno esteja se encaminhando para a 3ª série do Ensino Médio no itinerário formativo de Educação Técnica Profissional em um dos onze cursos oferecidos pela Educação nas escolas estaduais ou ainda dos cursos oferecidos no Senai ou Senac, em parceria com a Seduc-SP. Também é necessário ter 16 anos, frequência escolar de 85% ou mais no semestre anterior, ter feito, no ano de 2024, o Provão Paulista Seriado e possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Os estudantes que passaram por todas as etapas de inscrição do edital anterior e mantiveram frequência igual ou superior a 85% no último semestre não precisam se cadastrar novamente e estão com seus dados registrados no banco de talentos do BEEM. Para aqueles que ainda não se inscreveram, o caminho é a página oficial do programa: https://lp-beem.ciee.org.br/

Empresas

Empresas que desejam aderir ao programa devem preencher o formulário de adesão até o dia 30 de janeiro de 2026, pelo site https://lp-beem.ciee.org.br/empresa.

Gustavo Migotti, consultor do CIEE, explicou que as empresas interessadas em participar do programa precisam atender os seguintes critérios: ter, no mínimo, seis funcionário e estar localizada no estado de São Paulo. Também é preciso ter o CNPJ ativo há pelo menos seis meses, cumprir obrigações de Seguridade Social e Justiça do Trabalho, disponibilizar um ambiente seguro para o aprendizado, ter um supervisor qualificado para acompanhar os estagiários e conceder auxílio-transporte suficiente para todo o percurso do estudante, nos casos das vagas com jornada presencial.

“Para os estudantes, o programa é importante porque ajuda no desenvolvimento de competências, sem perder o foco dos estudos”, comentou Gustavo.

Após o período de seis meses, o estudante terá a oportunidade de ter seu contrato de estágio formalizado diretamente com a empresa ou poderá ser contratado, seja na modalidade Jovem Aprendiz ou sob o regime da CLT.

