Publicação da Editora Abril põe o município em posição de destaque no ranking elaborado pela Austin Rating, que avalia indicadores fiscais, econômicos, sociais e digitais

Hortolândia voltou a ocupar lugar de protagonismo no cenário nacional ao ser reconhecida como uma das Melhores Cidades do Brasil em 2025, segundo o ranking oficial publicado pela Revista Veja Negócios, da Editora Abril. O certificado foi entregue nesta semana ao prefeito Zezé Gomes, coroando uma trajetória de planejamento, investimentos contínuos e foco no bem-estar da população.

O estudo, elaborado pela Austin Rating, avalia o nível de desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros a partir de indicadores das áreas fiscal, econômica, social e digital. De acordo com a Editora Abril, o resultado alcançado por Hortolândia reflete o avanço consistente da cidade rumo a um futuro mais equilibrado, inovador e inclusivo.

A publicação que apresentou o Ranking Melhores Cidades do Brasil 2025 foi lançada em novembro do ano passado, na edição número 20 da revista Veja Negócios. Entre os destaques das cidades de grande porte, Hortolândia aparece na 5ª colocação geral nos Indicadores Digitais, alcança o 8º lugar nos indicadores sociais de Atenção ao Jovem, ocupa a 10ª posição em Mobilidade Digital, a 12ª colocação em Renda e Emprego, o 19º lugar em Acesso ao Conhecimento e a 20ª posição nos indicadores sociais de Educação.

Números e planejamento

Os números traduzem uma cidade que investe em tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida. Hortolândia conta atualmente com 21 usinas de energia solar, iluminação pública 100% em LED, além de monitoramento 24 horas com câmeras inteligentes e totens de segurança espalhados pelo município. No campo da mobilidade urbana, a cidade ultrapassou a marca de 60 quilômetros de ciclofaixas e deu um passo importante rumo à sustentabilidade ao firmar contrato com o Governo Federal para a aquisição de oito ônibus elétricos para o transporte público municipal.

O planejamento urbano também se reflete nas áreas verdes e de convivência. Ao todo, sete novos parques socioambientais estão previstos, que se somarão aos já existentes, totalizando 18 parques em toda a cidade, fortalecendo o compromisso com o meio ambiente e o lazer da população.

Para o prefeito Zezé Gomes, o reconhecimento nacional é fruto de um trabalho iniciado há duas décadas. “Esse resultado reflete o planejamento adotado pela Administração Municipal a partir de 2005, quando passamos a planejar Hortolândia 30 anos à frente”, afirmou. Segundo ele, o município se transformou em um verdadeiro canteiro de obras, com investimentos distribuídos por todas as regiões.

“A infraestrutura urbana atingiu patamares de cidade de primeiro mundo. Temos mais de 99% de rede coletora de esgoto e 100% de tratamento, vias pavimentadas, uma rede municipal de ensino e de saúde fortes, iluminação em LED e um Paço Municipal moderno, abastecido com energia renovável. Tudo isso atrai empresas e fortalece nossa economia”, destacou o prefeito.

Apesar dos avanços estruturais, Zezé Gomes reforça que o centro das políticas públicas continua sendo as pessoas. “O foco do nosso governo é cuidar bem das pessoas. Hoje, mais de 90% da população sente orgulho de morar em Hortolândia. Com muito trabalho, comprometimento e fé, vamos avançar ainda mais para que a cidade continue sendo uma das melhores do Brasil para empreender e para se viver. O reconhecimento da Revista Veja Negócios não apenas celebra os resultados alcançados, mas também projeta Hortolândia como exemplo de gestão pública eficiente, moderna e humana — uma cidade que planeja o futuro sem perder de vista quem vive o presente”, finalizou Zezé.

