A Secretaria de Saúde de Americana promoveu nesta quarta-feira (7) uma reunião do grupo condutor responsável por avaliar o cenário epidemiológico atual da dengue, definir medidas emergenciais e acompanhar os resultados das ações desenvolvidas nos âmbitos assistencial, epidemiológico e entomológico. O encontro teve como objetivo rever os protocolos e fluxos de atendimento já estabelecidos no município.

O grupo atua de forma integrada e técnica, com decisões norteadas pelo Plano de Contingência da Dengue, reelaborado em 2025 e revisado para 2026, além de seguir as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Os encontros devem ocorrer de forma mensal ou quinzenal, conforme a evolução do cenário epidemiológico, especialmente no primeiro trimestre do ano.

Segundo o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, a iniciativa reforça o planejamento e a capacidade de resposta do município. “O grupo condutor permite uma leitura contínua e integrada da situação da dengue em Americana, garantindo decisões rápidas e alinhadas entre assistência, vigilância e controle vetorial, o que é fundamental para reduzir impactos à população”, destacou.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, ressaltou o caráter técnico do trabalho. “A análise permanente dos dados epidemiológicos e entomológicos é essencial para direcionar corretamente as ações e antecipar cenários. O grupo condutor fortalece essa atuação estratégica e baseada em evidências”, afirmou.

O grupo é composto por representantes do Gabinete da Secretaria de Saúde, da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, do Pronto Atendimento do bairro Antônio Zanaga (PA Zanaga), da Unidade de Atenção Especializada – que envolve os Caps e o Núcleo de Especialidades –, do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da UPA São José, da UPA Dona Rosa, da Unidade de Planejamento e da Unidade de Vigilância em Saúde, que inclui o Controle de Vetores e a Vigilância Epidemiológica, entre outros setores.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito, o planejamento conjunto potencializa o impacto das ações em campo. “A integração entre os setores permite definir áreas prioritárias, intensificar o controle do mosquito e tornar as ações mais eficazes, especialmente nos períodos de maior risco de transmissão”, explicou.

Balanço em Americana

Em 2025, Americana registrou 9.110 casos confirmados de dengue e 29 óbitos, o que mobilizou a Prefeitura em diversas frentes de atuação. Por meio do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD), foram realizadas 252.298 visitas domiciliares em toda a cidade, com orientação aos moradores e eliminação de potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Entre os meses de fevereiro e maio, os mutirões de retirada de criadouros alcançaram 53.175 imóveis, resultando na remoção de 9,2 toneladas de materiais que poderiam servir como focos do mosquito.

As ações de Avaliação de Densidade Larvária (ADL) abrangeram 18.290 imóveis. Já a nebulização costal foi realizada em 2.696 imóveis, enquanto a nebulização veicular percorreu cerca de 984 quarteirões, atingindo aproximadamente 51 mil imóveis.

O trabalho preventivo também incluiu 1.322 visitas a pontos estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e locais de reciclagem, além de 67 visitas a imóveis especiais, entre eles escolas, unidades de saúde e indústrias.

O setor ainda atendeu 606 reclamações por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da Prefeitura e efetuou 593 notificações e 60 autos de infração, dos quais 33 resultaram na aplicação de multa.

Na área educativa, foram promovidos 136 eventos, com cerca de 32 mil participações, envolvendo escolas, praças, feiras, pastorais e outras instituições.

Para o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes, a conscientização segue como pilar fundamental no enfrentamento da doença. “A participação da população é decisiva no combate à dengue. As ações educativas fortalecem o entendimento sobre prevenção e ajudam a reduzir a proliferação do mosquito no dia a dia”, finalizou.

