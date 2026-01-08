A Rede Savegnago mais uma vez mostra que está à frente do tempo. A empresa começou a implantar a escala 5×2, que é um novo modelo de jornada de trabalho.

Mas afinal, o que é isso?

Na prática, significa que o funcionário trabalha cinco dias na semana e folga dois dias seguidos. A carga horária continua a mesma 44 horas semanais, como manda a lei mas agora o tempo é melhor dividido.

Em vez de trabalhar seis dias seguidos e folgar só um (como no antigo 6×1), o colaborador ganha dois dias de descanso consecutivos para poder realmente descansar, curtir a família e cuidar da vida pessoal.

Savegnago na região

A rede veio para a região no final da década passada e agora lança seu maior marketing involuntário para atrair consumidores e trabalhadores.

Essa mudança pode parecer simples, mas faz uma grande diferença na qualidade de vida de quem trabalha. A iniciativa já começou em algumas lojas e deve chegar a outras unidades da rede, inclusive do Paulistão Atacadista, nos próximos meses.

O Savegnago mostra, com essa decisão, que se preocupa de verdade com as pessoas que fazem a empresa acontecer todos os dias. É um exemplo de modernização e respeito com o trabalhador um passo importante para o varejo e para o futuro das relações de trabalho.

