Um acidente com moto deixou um homem ferido na noite deste

domingo na rodovia Ivo Macris, que liga Americana e Paulínia. A vítima foi socorrida por profissionais de saúde (192) de Paulínia. A guarda municipal de Americana foi chamada para atender o caso.

As primeiras informações eram que o homem estava caído desacordado no local junto com a moto. Os GMs foram chamados para atender a ocorrência pouco antes das 20h.

Ao chegar no local, eles identificaram a moto, mas o homem não estava mais no local. A informação era de que ele foi atendido pela equipe que veio de Paulínia.

Abaixo o relato detalhado feito por GMs da Gama Americana.

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

DATA 03/09/23

LOCAL Rodovia Ivo Macris. KM 5,4 (Rotatória)

HORÁRIO 19h51 as 23h58

NATUREZA Acidente de trânsito Com Vitima

BO GM . 8699/23

BOPC LQ 2342/23

EQUIPES vtr 210 Subinspetoria/ Operacionais 188 /201 e Trânsito 211

HISTÓRICO As equipes em patrulhamento foram solicitadas via controle para deslocarem ao local onde havia informações de momentos antes ter ocorrido um acidente de trânsito ( motocicleta) com vítima , sendo que conforme informações, um indivíduo estaria caído ao solo desacordado. Chegando ao local observamos que a parte caída ao solo já não estava pelo local e segundo informações de populares a parte havia sido socorrida por uma unidade de resgate até o hospital da cidade de Paulinia, a equipe da vtr 188 compareceu até o hospital e entrou em contato com o médico responsável pelo atendimento da vítima Dr. Gustavo Campos Olava CRM 218.938 que informou que a vítima Raimundo José De Lima deu entrada no hospital com parada cardiorespiratoria e logo após entrou em óbito, diante dos fatos foi acionado o serviço de perícia pelo local haja visto que o veículo motocicleta ainda estava pelo local, após compareceram os parentes da vítima que lhes foi entregue a motocicleta Honda NXR 150 Bros cor preta ano 2014 placa FQP 6739 de Paulinia e todos os fatos registrados no Plantão de Polícia de Americana pela equipe da vtr 211 trânsito.

