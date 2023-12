Acidente de trabalho e morte na sexta

Um homem morreu em caso de acidente de trabalho

em Santa Bárbara d’Oeste esta sexta-feira. Aguinaldo Aparecido da Silva, 35, trabalhava em uma empresa de fabricação de concretos, no Parque Industrial de Cillo no período da tarde enquanto trabalhava na máquina.

Mais notícias da cidade e região

O caso foi atendido pela Polícia Militar (PM), que informou que o rapaz realizava a limpeza dentro de uma máquina. O equipamento foi acionado e as pás que remexem matéria-prima para a fabricação dos blocos o atingiram.

Acionado, o Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou a morte da Silva. A Polícia Técnica realizou a perícia. As circunstâncias do acidente serão apuradas por investigadores da Polícia Civil.

