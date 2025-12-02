A equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária de Americana realizou, nesta terça-feira (2), uma inspeção em um açougue localizado no bairro Antônio Zanaga, após denúncia registrada pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da Prefeitura. A ação resultou no descarte de 728,97 kg de produtos impróprios para consumo.

Durante a vistoria, os fiscais identificaram itens com prazo de validade vencido, como fubá, farinha de rosca, macarrão, sucos em pó, além de diferentes marcas de cerveja e refrigerante. Também foram encontrados três freezers com carnes sem identificação, com validade expirada e alterações sensoriais significativas, como mudança de coloração e forte odor.

Foram descartados imediatamente diversos cortes de carne bovina (174,58 kg), linguiça (241,018 kg), carne seca (8,685 kg), peixe (29,697 kg), carne suína (65,9 kg), carne de frango (186,1 kg), rabada (18,89 kg) e carne assada (4,1 kg). Todo o material foi encaminhado ao Aterro Sanitário, com apoio da coleta pública de resíduos.

Açougue tinha boas condições gerais

Apesar das irregularidades relacionadas aos produtos, o estabelecimento apresentava boas condições estruturais, motivo pelo qual não houve interdição. O proprietário responderá a processos administrativos, e novas fiscalizações serão realizadas para verificar o cumprimento das normas sanitárias.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, destacou a importância da participação da população no processo de fiscalização. “As denúncias feitas pelos cidadãos são fundamentais para que possamos agir com rapidez e evitar riscos à saúde pública. A atuação da equipe foi precisa e garantiu a retirada imediata de produtos que poderiam causar danos aos consumidores”, afirmou.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, reforçou o compromisso do município com a segurança alimentar. “Nosso trabalho é contínuo e rigoroso. Situações como esta reforçam a necessidade de mantermos uma rotina intensa de inspeções e de orientarmos os comerciantes sobre suas responsabilidades. A saúde da comunidade é nossa prioridade”, ressaltou.

