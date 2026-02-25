Um homem acusado de roubar material de uma obra em Santa Bárbara d’Oeste decidiu abandonar o carro para não pego em flagrante. O caso aconteceu neste começo de semana no bairro Alphacenter na região da avenida São Paulo. Até um vídeo foi feito.

O acusado disse que ia devolver tudo mas saiu correndo, deixando o carro para trás. A esposa dele depois foi buscar o veículo na delegacia.

Vídeo- acusado perseguido com material de obra em SB

RESENHA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: Furto DATA: 23/02/2026

HORA: 18h15

LOCAL: Av. São Paulo, 2931, bairro Alphacenter

EQUIPE Apoio Tático

SÍNTESE:

Por determinação do CICOMM, a equipe de Apoio Tático deslocou-se até a Av. São Paulo, nº 2931, Alphacenter, para averiguar um suspeito que havia abandonado um veículo VW Fox, de cor prata, emplacamento DXC5F42, defronte a um galpão em construção. Em seu interior havia andaimes e plataformas supostamente produtos de furto.

Ao chegar ao local, as proprietárias do galpão, M. 46 anos e N. 27 anos, informaram aos patrulheiros que estavam retornando em seu comércio quando visualizaram um veículo VW Fox estacionado defronte e um homem de pele morena, alto, trajando camiseta vermelha, bermuda e chinelo que estava carregando no carro os andaimes que estavam sendo utilizados em sua construção.

Ao notar que estava sendo observado, o suspeito adentrou o veículo e saiu em alta velocidade, sendo acompanhado por M. e N. Durante a perseguição fizeram contato com um familiar para auxiliá-las .

O indivíduo suspeito do furto retornou a construção. No local foi questionado e disse que devolveria os pertences, porém, com a chegada de L. (familiar solicitado pelas vítimas) saiu em desabalada carreira, tomando rumo ignorado.

Foi realizada averiguação veicular e no interior do automóvel foi localizada uma Carteira Nacional de Habilitação identificando o suspeito como F.R.S. 36 anos . Em seguida, foi realizado patrulhamento com vistas nas imediações sem êxito em localizar o autor do furto.

Diante dos fatos, a equipe solicitou um guincho para a remoção do veículo e deslocou-se até o Plantão Policial. Após narrados os fatos à autoridade policial, os pertences foram devolvidos às vítimas, e o veículo foi liberado à esposa do autor que compareceu na unidade policial.

