Tivoli abre temporada do Clássicos do Pop Rock com show Queen Cover

Banda Bohemian Rock sobe ao palco da Praça de Eventos do shopping nesta quinta-feira, dia 26, e promete imersão no universo de Freddie Mercury

O Tivoli Shopping abre oficialmente nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 19h30, a temporada 2026 do projeto Clássicos do Pop Rock, iniciativa já consolidada no calendário cultural do empreendimento. A estreia do ano será em grande estilo, com o show da banda Bohemian Rock, que promete levar o público a uma verdadeira viagem pelos maiores sucessos da lendária banda inglesa Queen.

A proposta da Bohemian Rock é reviver os momentos gloriosos de Queen, proporcionando uma experiência completa e imersiva para fãs que acompanham a trajetória da banda desde a década de 1970.

Com figurinos idênticos aos usados em shows icônicos, timbres fiéis aos originais e performances cuidadosamente ensaiadas, a Bohemian Rock se destaca no cenário nacional como uma das principais bandas tributo do país.

O repertório percorre todas as fases do Queen, com clássicos como Bohemian Rhapsody, Somebody To Love, Love of My Life, We Are The Champions, Radio Gaga, Don’t Stop Me Now, I Want To Break Free e The Show Must Go On, entre muitos outros sucessos que marcaram gerações.

Cultura e entretenimento no Tivoli

O Clássicos do Pop Rock reforça o compromisso do Tivoli em oferecer uma programação cultural diversificada ao longo do ano, reunindo diferentes estilos musicais e proporcionando momentos de lazer e convivência.

A programação do primeiro semestre conta, ainda, com novo show no dia 26 de março com apresentação da banda The Mars, com show cover de Bruno Mars.

“Abrir a temporada 2026 do Clássicos do Pop Rock com um tributo ao Queen é celebrar uma das maiores bandas da história do rock. Queremos proporcionar ao público uma experiência memorável, que une música, nostalgia e qualidade artística”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

📌 Serviço: Clássicos do Pop Rock 2026 – Bohemian Rock – Queen Cover

📅 Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

⏰ A partir das 19h30

📍 Praça de Eventos | Tivoli Shopping

Próximo show:

26/03 – The Mars – (Bruno Mars Cover)

