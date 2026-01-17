Uma adega localizada no bairro San Marino em Santa Bárbara d’Oeste foi alvo de ação da Guarda Municipal da cidade e o caso vai ser investigado pela Polícia Federal. O caso foi apresentado para a unidade da PF em Piracicaba.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo os proprietários, foram colhidas amostras de um barril que fica dentro da loja. A bebida é comprada de um alambique de Nova Odessa.

A bebida foi comprada há 3 anos e os proprietários estão em viagem e não havia a nota fiscal no momento da ação. Eles ainda afirmaram que vão aguardar a análise da PF para a comprovação da qualidade da cachaça vendida na adega.

O caso foi registrado pela Guarda Municipal de Santa Bárbara na tarde desta sexta-feira. A loja não foi interditada e seguiu aberta neste sábado.

Vídeo- ação da GM Santa Bárbara em Adega

Leia Mais notícias da cidade e região