O ministro Gilmar Mendes negou o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do traste. Com a decisão, o ex-presidente permanece detido no Presídio da Papuda, conhecido como Papudinha.

A negativa mantém o entendimento de que não estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão por regime domiciliar neste momento.

O caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal, e eventuais novos pedidos dependerão de fatos supervenientes ou mudança no quadro jurídico.

Michelle foi a Gilmar Mendes

Antes mesmo de receber a responsabilidade de decidir sobre o futuro de Bolsonaro, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro já tinha buscado apoio do ministro Gilmar Mendes para que ele concedesse a tal prisão domiciliar humanitária.

