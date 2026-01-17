Cão Véio Santa Barbara lança 2 drinks de verão: até o fim de janeiro

Cão Véio Santa Barbara lança dois drinks de verão: até o fim de janeiro

Para refrescar a temporada mais quente do ano, o Cão Véio, gastropub comandado pelo chef Henrique Fogaça e pelo músico Fernando Badauí, apresenta dois drinks especiais que estarão disponíveis nas unidades até o dia 31 de janeiro. As criações foram pensadas especialmente para o verão, apostando em sabores vibrantes, frutados e com o frescor que a estação pede.

O Coleira Solta (R$42) combina tequila, Peachtree, cordial de manga e cítricos, resultando em um coquetel leve, tropical e perfeito para quem busca um drink mais refrescante. Já o Capa Preta (R$42) traz a potência do Jack Daniel’s Old No. 7 harmonizada com amora, jabuticaba, chá mate, xarope de pêssego e cítricos, criando um mix intenso, aromático e surpreendente, ideal para quem aprecia sabores mais marcantes.

Além de reforçar a proposta do Cão Véio de unir criatividade, ousadia e referências urbanas no cardápio, o lançamento também marca o início da programação de verão das unidades.

Avenida Laerson Andia, 550 – Jardim Firenze, Santa Bárbara D’Oeste/ SP

Horário de funcionamento: De Terça a Sábado, das 18h às 23h30 / Segunda e Domingo: Fechado

