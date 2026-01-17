Morador de Holambra que trabalha como coveiro lança livro e música em homenagem a esposa

Leia + sobre diversão e arte

São mais de 14 anos juntos de muitas linhas escritas, páginas especiais e capítulos inesquecíveis. Tanto é verdade que a união entre Luiz Fernando dos Santos e Valéria rendeu um livro escrito por ele e publicado neste ano em homenagem à esposa. “O Cavaleiro e a Princesa” é um conto moderno que está disponível para venda no site da Amazon.

Natural de Registro, mas morando em Holambra, ambas cidades do interior do Estado de São Paulo, Luiz Fernando também escreveu a música “Dois corações em um só lugar” para homenagear a esposa. Inclusive, a romântica canção está disponível para gravação. Atualmente cursando Recursos Humanos, Luiz Fernando trabalha como coveiro e encontra inspiração para escrever composições em seu pai, que sempre brincou em fazer paródias com músicas.

Dois corações em um só lugar:

https://www.youtube.com/watch?v=580A8qmqngM

Entre o pedido de namoro, noivado e o casamento, Luiz Fernando diz que tudo aconteceu em um prazo de quatro meses apenas. “Nos conhecemos aqui em Holambra numa viagem que fiz a passeio e me hospedei na casa de amigos em comum. Ela ocupava um quarto na casa deles. Conversei por uma hora e meia com ela e pareceu que foi uma vida. Na época eu morava na cidade de Praia Grande, litoral sul paulista. Fui embora e pedi ela em namoro pela internet”.

“Escrever essa música foi como tirar tudo que sinto de mais profundo por ela. Me inspirei em um ensaio fotográfico que uma amiga nossa fez quando passamos três anos no Estado de Alagoas, pregando o Reino de Deus. Somos Testemunhas de Jeová. A música era pra ser presente de casamento, mas não consegui esperar”, revela ele. A união matrimonial aconteceu no dia 31 de março de 2012.

O Dia do Compositor é celebrado em 15 de janeiro (Dia Mundial) e também em 07 de outubro (Dia do Compositor Brasileiro). Embora ainda não tenha seu nome reconhecido como os grandes escritores e compositores brasileiros, Luiz Fernando já consegue eternizar em páginas e versos seu amor pela arte e pela Valéria.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP