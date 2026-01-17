Sumaré fiscaliza barcos, pesca e nadadores em áreas da região rural

Prefeitura intensifica fiscalização em espaços públicos, orientando sobre práticas seguras e combatendo as proibidas

A Prefeitura de Sumaré intensificou a fiscalização no Horto Florestal e Represa do Marcelo, região rural da cidade. O objetivo é garantir a segurança dos usuários e evitar possíveis acidentes no local.

Durante o patrulhamento, é averiguado se a população faz uso de barcos, pesca e nada nos locais, além de demais atividades que colocam em risco a integridade dos munícipes. Os usuários também são orientados sobre a prática das atividades seguras e quais ações são proibidas, apesar da sinalização nos locais.

Ação

A ação é realizada pelas equipes da SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural), Polícia Municipal e Defesa Civil e faz parte do projeto Sumaré mais Segura, instituído no município pelo prefeito Henrique do Paraíso, com objetivo de ofertar mais tranquilidade e bem-estar aos munícipes.

“Estamos no verão e período de férias escolares, então o uso desses espaços é maior. Intensificamos as ações de fiscalização e orientação no Horto Florestal e Represa do Marcelo visando a segurança da população. Nossas equipes vistoriam o uso dos espaços, orientam a população e usuários e garantem o bem-estar de todos”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim.

