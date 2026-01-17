O União Barbarense vive mudanças fora de campo com a saída da equipe de marketing responsável pela comunicação do clube. Coordenado por Taynara Arruda, o grupo atuava por meio de parceria com a Di Madre Pizzaria.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A empresa seguirá como patrocinadora em 2026, porém com investimento reduzido, ao mesmo tempo em que se reaproxima do Rio Branco, rival histórico do Leão da Treze.

O União Barbarense no Paulista 2026

A Série A3 do Paulistão 2026 estreia oficialmente em 23 de janeiro de 2026, com jogos como XV de Jaú x União São João e Paulista x Itapirense, e se estende até 26 de abril para a final, mantendo o formato de turno único seguido por mata-mata, com os oito melhores avançando para as quartas de final e todos os jogos transmitidos ao vivo.

Transmissão: Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelos canais oficiais do Paulistão e Ulisses TV no YouTube.

Formato: 16 times, turno único (todos contra todos), e os 8 melhores vão para o mata-mata (quartas, semi e final).

Finais: Previstas para 26 de abril, com a fase eliminatória começando em 29 de março.