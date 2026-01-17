A imagem clássica da casa de praia como refúgio desconectado ficou para trás. Uma pesquisa recente divulgada pela Airbnb indica que o Wi-Fi já é a segunda comodidade mais buscada por hóspedes ao escolher um imóvel para locação, atrás apenas de piscina. O levantamento também aponta que TV e serviços de cabo ou streaming aparecem entre os dez critérios mais relevantes no processo de decisão do local da hospedagem.

O dado ajuda a explicar mudanças no perfil do turista contemporâneo. Viagens em família, estadias mais longas, trabalho remoto e o consumo intensivo de streaming transformaram a internet em um item essencial e não mais um diferencial. Para muitos hóspedes, a qualidade da conexão pesa tanto quanto localização, metragem ou número de quartos.

Experiência, como AirBnB

“A experiência do hóspede envolve cobertura estável em todos os ambientes do imóvel, sinal que alcance áreas externas, como varandas e espaços de lazer, além de capacidade para múltiplos dispositivos conectados simultaneamente. Em períodos de alta temporada, quando o imóvel está cheio e o uso da rede aumenta, ter um serviço de qualidade impacta diretamente avaliações e a chance de novas reservas”, explica Marcelo Letti, diretor técnico da Unetvale, um dos principais provedores de internet de Santa Catarina, presente em 11 cidades.

A conectividade também deixou de se restringir à velocidade da internet e passou a englobar segurança digital e entretenimento. Conforme o diretor, a adoção de redes exclusivas para hóspedes, separadas do uso do proprietário, minimiza riscos de acessos indevidos e protege informações pessoais. Além disso, a compatibilidade das TVs com plataformas de streaming se tornou um item essencial, especialmente em estadias familiares, marcadas pelo uso simultâneo de diferentes conteúdos.

“A internet deixou de ser apenas um elemento técnico e passou a impactar diretamente a taxa de ocupação e a reputação dos imóveis nas plataformas. Em um mercado cada vez mais competitivo, a qualidade do Wi-Fi tem peso comparável às comodidades tradicionais e pode ser determinante na decisão entre uma reserva e outra. Optar por pacotes integrados de internet e TV também simplifica a gestão do imóvel, facilita a rotina do anfitrião e concentra os serviços em uma única fatura”, afirma o diretor da Unetvale, que conta com atendimento humanizado e suporte técnico ágil para resolução de problemas.

Sobre a Unetvale

Fundada em 1997, a Unetvale é um dos principais provedores de Santa Catarina, com 28 anos de atuação e presença consolidada em 11 cidades do estado. A empresa atende atualmente 32 mil clientes e se destaca por oferecer uma das redes de fibra óptica mais robustas da região, com foco em qualidade, estabilidade e suporte humanizado. À frente da operação estão a CEO e sócia Jucilene Serpa e o diretor técnico e sócio Marcelo Letti, que conduzem a empresa com base em inovação tecnológica, proximidade com os clientes e compromisso em entregar a melhor experiência de conexão. Com cerca de 200 colaboradores diretos e indiretos, a Unetvale segue em expansão, investindo em infraestrutura, novas soluções em telecomunicações e projetos que reforçam seu papel como referência no setor.