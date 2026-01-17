O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA) iniciou na última quarta, dia 14 de janeiro de 2025, mais um capítulo promissor de sua trajetória de luta e representação sindical.

Em cerimônia solene realizada na Câmara Municipal de Americana, tomou posse a diretoria eleita que estará à frente da entidade no mandato 2026-2030, reafirmando o compromisso histórico da entidade com a defesa dos direitos, a valorização do serviço público e o fortalecimento do diálogo institucional.

O evento contou a presença das vereadoras Professora Juliana e Jacira Chávare e do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).

Sindicato com Toninho e agora Patrícia

Deixa o comando do sindicato Toninho Forti e quem assume é Patrícia Cavicchioli.

Durante o evento, Jacira parabenizou nova presidente e ressaltou a importância da representatividade feminina em espaços de liderança e decisão, especialmente em instituições que desempenham papel fundamental na defesa dos direitos dos servidores públicos.

“É um marco importante para o sindicato e para toda a cidade. Ver uma mulher assumir a presidência do SSPMA representa avanço, quebra de barreiras e reconhecimento da competência feminina. Isso inspira outras mulheres e fortalece a luta por mais igualdade e participação”, afirmou Jacira.

