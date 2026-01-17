Hortolândia tem curso para Assistente de RH e alvenaria em construção

Prefeitura abre inscrições para a capacitação profissional, voltada para pessoas acima de 16 anos; curso começa no dia 02/02 e vai até 09/04 no CRAS Amanda

O início de ano pode ser o momento oportuno para mudar de área profissional. Para quem tem esse objetivo, a Prefeitura de Hortolândia promove o curso de Assistente de Recursos Humanos. As inscrições podem ser feitas por meio deste LINK. São 30 vagas disponíveis. O curso é para pessoas acima de 16 anos.

A formação, com carga de 160 horas/aulas, será ministrada pelo Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). As aulas começam no dia 02/02 e vão até 09/04, das 13h30 às 17h, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Amanda, localizado na avenida Tarsila do Amaral, 540, Jardim Amanda II.

A capacitação abordará os principais processos de Recursos Humanos, tais como recrutamento e seleção, admissão e demissão ,rotinas trabalhistas, folha de pagamento e atendimento a colaboradores e organização de documentos.

Já na área de construção civil, o Fundo Social também está com inscrições abertas para a capacitação sobre técnicas para elevação de alvenaria com função estrutural.

Serviço – Curso de Assistente de Recursos Humanos:

Data: 02/02 a 09/04

Horário: 13h30 às 17h

Local: CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Amanda

Endereço: avenida Tarsila do Amaral, 540, Jardim Amanda II

Quantidade de vagas: 30

Inscrição: Clique AQUI

Prefeitura ministra formação em parceria com Senai; são 20 vagas para pessoas acima de 18 anos; curso começa no dia 19 deste mês e vai até 18/02

A Prefeitura de Hortolândia abre inscrições para o curso de capacitação profissional de Técnicas para elevação de alvenaria com função estrutural. São 20 vagas disponíveis. Podem fazer o curso pessoas acima de 18 anos. As inscrições devem ser feitas neste LINK. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 deste mês. A capacitação é oferecida pelo Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

A capacitação, com duração de 80 horas/aulas, irá começar no dia 19 deste mês e vai até o dia 18/02. As aulas serão, das 8h às 12h, na Unidade II do Fundo Social, localizada na rua Alda Lourenço, 353, Remanso Campineiro. De acordo com o Fundo Social, as aulas terão atividades teóricas e práticas. O material didático será fornecido pelo SENAI.

O curso irá apresentar técnicas práticas e seguras para execução de alvenaria estrutural. Os aprendizes irão desenvolver competências essenciais para atuar em obras residenciais e comerciais.

Serviço – Curso de capacitação profissional sobre Técnicas para elevação de alvenaria com função estrutural:

Data: 19/01 a 18/02

Horário: 8h às 12h

Local: Fundo Social de Solidariedade – Unidade II

Endereço: rua Alda Lourenço, 353, Remanso Campineiro

Quantidade de vagas: 20

Inscrição: Clique AQUI

