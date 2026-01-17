Seattle Seahawks e Denver Broncos, que tiveram folga na última semana por terem conquistado a melhor classificação dentro de suas conferências, voltam a campo a partir do próximo sábado (17), quando dois dos primeiros quatro jogos acontecem. E a Betfair calculou quais equipes aparecem como favoritas para cada um dos duelos.

Além disso, a casa de apostas calculou as franquias que aparecem como favoritas para vencer o Super Bowl LX e as principais apostas nos prêmios individuais da temporada 2025/26.

Conferência Nacional desponta com dois favoritos ao Super Bowl

De um lado, o Seattle Seahawks, que venceu sua divisão e

garantiu a folga na primeira semana dos playoffs. Do outro lado, os Los Angeles Rams tentam voltar ao Super Bowl com o QB Matthew Stafford, que garantiu sua classificação nos minutos finais contra o Carolina Panthers. Segundo a Betfair, as duas equipes da NFC são as favoritas para chegar ao Super Bowl LX.

Seattle aparece na liderança, com 23% de chances (odd de 3.6) e Los Angeles tem 20% (odd de 4.0). Veja a lista completa abaixo:

Seattle Seahawks – 23% de chances de chegar ao Super Bowl;

Los Angeles Rams – 20%;

New England Patriots – 13%,

Buffalo Bills – 12%

Denver Broncos – 11%

Houston Texans e Chicago Bears – 9% cada;

San Francisco 49ers – 3%.

Na AFC, promessa de muito equilíbrio

No duelo do sábado (17), o Denver Broncos vem descansado após folgar na rodada de Wild Card. A franquia do Colorado voltou a vencer a divisão Oeste após 10 anos e busca o mesmo objetivo da temporada em questão: vencer o Super Bowl. Porém, a Betfair prevê um duelo muito equilibrado contra o Buffalo Bills, que acabou de vencer o embalado Jacksonville Jaguars. Mesmo jogando diante da sua torcida no Mile High, a casa de apostas aponta um empate técnico entre as duas equipes, com uma odd de 1.88 para ambas.

Uma das grandes sensações da temporada, o New England Patriots recebe o Houston Texans no próximo domingo (18), no Gillette Stadium às 17 horas (horário de Brasília). Para a Betfair, o fator casa somado a uma grande temporada do QB Drake Maye, colocam os Patriots como favoritos, com 62% de chances de vencer o duelo (odd de 1.52).

Favoritos ao Super Bowl levam vantagem na NFC

Seattle Seahawks e Los Angeles Rams despontam como favoritos para seus duelos esse final de semana. No sábado (17), acontece o terceiro duelo entre Seahawks e San Francisco 49ers na temporada 2025/26, tendo cada franquia vencido um jogo. Para esse jogo, a Betfair aponta um grande favoritismo para o Seahawks de 74% de chances (odd de 1.28) de se classificar para a final da NFC.

No domingo (18), os Rams vão até o Soldier Field encarar o Chicago Bears do brasileiro Cairo Santos. A equipe do primeiro jogador do Brasil na NFL aparece como azarão, com apenas 35% de chances (odd de 2.65) de conseguir vencer a franquia de Los Angeles.

Favoritos aos prêmios individuais

Mesmo com os playoffs a todo vapor, muitos torcedores ficam atentos às premiações individuais da NFL, que reconhecem os melhores jogadores e treinadores do ano. Veja abaixo os favoritos para os principais prêmios:

MVP – Matthew Stafford, com 83%;

Jogador Ofensivo do Ano – Jaxon Smith-Njigba, com 94%;

Técnico do Ano – Mike Vrabel, com 73%;

Novato Ofensivo do Ano – Tetairoa McMillan, com 99%;

Novato Defensivo do Ano – Carson Schwesinger, com 99%;

Comeback Player do Ano – Christian McCaffrey, com 99%.