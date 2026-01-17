Órgão contabiliza 488 atendimentos e destaca atuação contínua na proteção e orientação dos consumidores do município

O Procon de Nova Odessa divulgou nesta semana o balanço dos atendimentos realizados no último trimestre de 2025. No período, o órgão atendeu 488 consumidores, com demandas relacionadas principalmente à resolução de reclamações e à orientação sobre serviços essenciais, envolvendo pessoas físicas do município.

Entre os assuntos mais recorrentes estão crédito consignado, telefonia, planos de saúde, compras presenciais e on-line, além de outras relações de consumo. Todos os registros foram formalizados por meio das CIPs (Cartas de Informações Preliminares), instrumento que garante o acompanhamento adequado das solicitações e a busca por soluções junto às empresas envolvidas.

Além do atendimento direto à população, os colaboradores do Procon participaram de capacitações técnicas contínuas, voltadas ao aprimoramento profissional, atualização de conhecimentos e qualificação dos serviços prestados.

O Procon de Nova Odessa está localizado na Rua Duque de Caxias, nº 600, Centro, anexo ao prédio do Poupatempo, com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30. Informações e orientações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-3261.