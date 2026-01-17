O caso de um homem que invadiu a casa da ex-namorada acabou com a intervenção da equipe Anjo da Guarda da GCM de Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no bairro Cidade Nova no final da tarde desta sexta-feira.

Antes de ser parado, o homem caiu do telhado e foi ‘agarrado’ por vizinhos que haviam ficado alertas com o barulho e as ameaças. Mesmo ferido, o homem tentou se aproximar da ex, que estava com o atual namorado. Ele conseguiu a agarrar e entrou em luta corporal com o atual namorado. Os três ficaram feridos.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP EQUIPE 3 Anjo da Guarda da Mulher .🚨

.📍DATA: 16/01/2026.📍HORA: 17:10

.📍LOCAL: Rua Maceió, 1328, Cidade Nova

🛑Descumprimento de medida protetiva/Lesão Corporal/

Invasão de Domicílio/ Dano

Síntese:

A equipe do ANJO DA GUARDA foi designada a comparecer à rua Maceió para checar uma ocorrência de desinteligencia onde os envolvidos estariam feridos e o suposto autor detido por populares.

Os patrulheiros tomaram conhecimento através da assistida do programa Anjo da Guarda I.O, 25 anos que seu ex companheiro M.W.C.S.30 anos, estava rondando sua casa frequentemente.

Hoje estava na sua residência com seu seu atual namorado momento C.E.R. 32 anos, quando ouviu gritos e barulhos vindo na rua. Quando foi verificar, notou que se tratava de se ex companheiro que tentava invadir a sua casa. Temendo a entrada do ex se trancou dentro do imóvel e acionou a GCM. Enquanto ligava para Guarda Civil, observou que M. escalou o portão e subiu no telhado da sua moradia.

Ato continuo, o telhado cedeu com peso de M. que caiu na garagem e continuou sua ação de tentar adentrar o imóvel. Ele foi até a porta da cozinha, que estava trancada, e a arrombou. A porta tinha vidros e ele se feriu. Mesmo assim, isso não impediu que ele invadisse o imóvel e investiu contra a I. sua ex companheira. Percebendo que I seria agredida , C., namorado, interviu entrado em luta corporal com o autor.

No embate M. conseguiu aplicar um golpe de imobilização no namorado de I. Conhecido como mata leão sendo necessário a intervencao de vizinhos para cessar a briga.

Os envolvidos e populares confirmaram a versão da assistida I.

Os patrulheiros deram voz de prisão a M. que estava ferido e este recusava atendimento médico e ainda tentou fugir do local em seu veículo Ecosoprt. Porém, foi detido pelos patrulheiros.

Foi acionado o serviço da ambulância pelo local que o socorreu até M. Ao PS Afonso Ramos.

I. e C também passaram também por atendimento médico no pronto socorro. Após alta médica , os dados e os envolvidos foram apresentados no Plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade de plantão que ratificou a prisão de M. Ficando a disposição da justiça.

