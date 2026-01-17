Bloco Cana Valesca resgata carnavais dos anos 80 e 90 no Carnaval de SBO 2026

O Bloco Cana Valesca integra a programação oficial do Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste 2026, trazendo para as ruas o clima vibrante dos carnavais das décadas de 1980 e 1990, marcados pelo auge das festas nos clubes e pelo axé que embalou gerações. O desfile acontece no sábado, 14 de fevereiro, com concentração às 16 horas e saída às 20 horas, na Rua 13 de Maio, nas proximidades do Bar Barense.

O trajeto segue pela Rua 13 de Maio (subindo), vira à direita na Alameda dos Seresteiros, acessa a Avenida Monte Castelo e segue pelas ruas João Lino e Santa Bárbara até a Praça Central, local de dispersão oficial dos blocos.

O Bloco Cana Valesca compõe a programação do Carnaval de SBO 2026, que será realizado de 14 a 17 de fevereiro, reunindo ainda Bloco do Traquitana, BloCão – Animais têm voz, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco das Bárbaras, O Bloquinho Animadinho, Bloco Carnavalesco Boralá, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas da Vox 90 – rádio media partner da edição.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Carnaval de SBO fortalece as tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da valorização das marchinhas, sambas e ritmos que marcaram época, aliados às manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, gratuitas, sem fins lucrativos e sem caráter competitivo.

Pré-Carnaval

Além do desfile no carnaval de rua, o Cana Valesca também promoverá o tradicional Pré-Carnaval do Bloco Cana Valesca no Mercadão da Cidade, que acontece no dia 31 de janeiro, a partir das 16 horas, com atrações musicais como Negro Silva e Banda do Bloco Apareceu a Margarida, além de novidades que antecipam o clima da folia. O Mercadão está localizado na Rua Floriano Peixoto, 1653, na Vila Santa Cruz.

Nostalgia e diversão para todas as idades

Criado em 2024 por um grupo de amigos apaixonados pelo carnaval, o Bloco Cana Valesca completa três anos de muita folia em 2026. A proposta do bloco é transformar o carnaval em um momento de encontros, festa e diversão, resgatando a memória afetiva dos carnavais dos anos 1980 e 1990. O nome do bloco faz referência à importância histórica da cana-de-açúcar para o desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste.

O som que anima o Cana Valesca será comandado por um carrinho de som potente, com repertório formado pelos maiores sucessos do carnaval dos anos 1990, especialmente o axé que marcou gerações. A mascote Cana Valesca é uma das figuras mais aguardadas do desfile, encantando especialmente as crianças com sua alegria, carisma e samba no pé.

Com a promessa de “pintar a avenida de rosa”, o bloco prepara surpresas para esta edição, reforçando o clima festivo e descontraído que já se tornou sua marca registrada. O Bloco da Cana Valesca tem como principal objetivo reunir amigos e foliões em um ambiente de paz, alegria e respeito.

O bloco acredita no carnaval como um momento de celebração da vida, da união entre as pessoas, da igualdade e da convivência entre gerações, apresentando-se como uma opção segura e divertida para crianças, adultos e idosos.

O calendário do Carnaval de SBO 2026 também prevê o lançamento do Guia Completo do Carnaval em janeiro. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Tradição marca desfile do Bloco Carnavalesco Boralá

O Bloco Carnavalesco Boralá integra a programação oficial do Carnaval de SBO 2026, levando às ruas a proposta de resgate do carnaval de rua tradicional, com marchinhas clássicas, sambas consagrados e um clima voltado à convivência familiar. O desfile acontece no sábado, dia 14 de fevereiro, com concentração às 15 horas e saída às 19h30, a partir da Praça Dona Carolina.

O trajeto segue descendo a Avenida Monte Castelo, passa pela Rua João Lino, vira à esquerda na Rua Santa Bárbara e segue até a Praça Central, local de dispersão oficial dos blocos.

O Bloco Carnavalesco Boralá compõe a programação do Carnaval de SBO 2026, que será realizado de 14 a 17 de fevereiro, reunindo também Bloco do Traquitana, BloCão – Animais têm voz, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco das Bárbaras, Bloco da Cana Valesca, O Bloquinho Animadinho, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas da Vox 90 – rádio media partner da edição.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Carnaval de SBO fortalece as tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da valorização das marchinhas de carnaval e dos sambas, em conjunto com manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem fins lucrativos, gratuitas, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

Memória e convivência no carnaval de rua

Criado com o objetivo de resgatar o carnaval de rua tradicional, o Bloco Carnavalesco Boralá valoriza a memória afetiva dos antigos carnavais de Santa Bárbara d’Oeste, promovendo encontros entre gerações e incentivando a ocupação democrática dos espaços públicos. Desde sua criação, o bloco atua de forma colaborativa, com organização totalmente voluntária, mantendo viva a cultura popular e o espírito coletivo do carnaval.

Neste ano, o Boralá contará com banda ao vivo formada por músicos voluntários de diferentes idades, considerada o coração do bloco. O repertório é composto principalmente por marchinhas tradicionais e sambas clássicos, garantindo a continuidade musical durante todo o cortejo e estimulando a participação espontânea do público.

Entre os símbolos que marcam a identidade do bloco estão o estandarte, as cores vibrantes e as marchinhas clássicas, elementos que reforçam a proposta de um carnaval acessível, alegre, respeitoso e voltado para todas as idades.

O bloco atua sem fins lucrativos, fundamentado no trabalho voluntário e no diálogo constante com o poder público, parceiros e a comunidade. Para os próximos anos, o Boralá planeja o fortalecimento de sua estrutura organizacional, a ampliação das ações culturais relacionadas ao carnaval, o registro e a preservação da memória do bloco e a consolidação como referência do carnaval de rua familiar em Santa Bárbara d’Oeste, além da busca por mecanismos de incentivo cultural que possibilitem a expansão das atividades.

Confira as datas, horários e trajetos da programação dos blocos do Carnaval de SBO 2026:

Bloco do Traquitana

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: ETA 1 – Avenida Monte Castelo

Trajeto: saindo da caixa d´água, descendo a Avenida Monte Castelo, pela Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Boralá

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco Cana Valesca

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 16h – saída às 20h

Local: Rua 13 de Maio/ Barbarense

Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco do Roque

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 20h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

O Bloquinho Animadinho

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 18h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

BloCão – Animais têm voz

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 16h – saída às 18h

Local: Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”

Trajeto: saindo da Escola – Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

Bloco Apareceu a Margarida

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Bárbaras

Dia 16 de fevereiro, segunda-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Piranhas

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Amigos da Lilica

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 16h – saída às 17h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.