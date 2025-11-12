A Vigilância Sanitária de Americana e a Defesa Civil interditaram, na tarde desta terça-feira (11), uma adega localizada no bairro Vila Cordenonsi.

O estabelecimento funcionava sem o Certificado de Licenciamento Integrado e apresentava diversas irregularidades relacionadas à segurança, estrutura e higiene, entre elas presença de roedores e baratas, danos aparentes no teto, rachaduras nas paredes e fiação exposta.

A ação foi realizada a pedido da Polícia Militar, que havia encontrado entorpecentes no local. Durante a inspeção, os fiscais constataram ainda que as condições estruturais do imóvel representam risco aos frequentadores e funcionários.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, destacou que a medida tem como objetivo garantir a segurança da população.

Adega e saúde pública

“Nosso papel é zelar pela saúde pública e pela segurança dos consumidores. Estabelecimentos que funcionam sem licenciamento e em condições inadequadas representam risco e, por isso, as ações de fiscalização são fundamentais para coibir essas irregularidades”, afirmou.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, reforçou a importância do cumprimento das normas sanitárias. “Os empreendedores precisam entender que o licenciamento e as boas práticas de higiene e segurança são exigências básicas para o funcionamento de qualquer estabelecimento. Quando essas regras são desrespeitadas, a interdição se torna necessária para proteger a coletividade”, explicou.

A Vigilância Sanitária continua realizando ações regulares e conjuntas com outros órgãos de fiscalização, com foco na prevenção e na promoção da saúde pública.

