MAC Americana exibe trabalhos de produtores, artistas e estudiosos da arte de 5 estados

MAC Americana exibe trabalhos de produtores, artistas e estudiosos da arte de cinco estados

Realizada pela primeira vez fora da capital paulista, a mostra “Revisitando a Modernidade – Paisagens Obra Assinada” reúne trabalhos de produtores, artistas e estudiosos da arte de cinco estados no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana, vinculado à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A abertura da exposição ocorre nesta quinta-feira (13), às 19h.

As propostas, projetos, processos de trabalho e reflexões podem ser visitadas gratuitamente até o dia 30 de janeiro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

A mostra pretende colocar em discussão o saber e o fazer artístico e cultural, com acesso aberto às indagações por meio do conteúdo exposto no MAC e através dos diversos QR Codes disponíveis nos ateliês, com informações sobre a produção e o processo de construção das obras.

São participantes da mostra a artista de Americana Leila Mirandola e seus pares Olivio Guedes, Lucia Py, Luciana Mendonça, Cristiane Ohassi, Heraclio Silva, Carmen Gebaile, Lucia Porto, Gersony Silva e Miriam Nigri Schreier.

“É uma honra para Americana ser a primeira cidade do interior a receber essa mostra, que pretende provocar reflexões sobre a produção artística na atualidade. Estão todos convidados a conhecer e se aprofundar nos trabalhos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A iniciativa faz parte do programa “Circuito Outubro Aberto 2025”, em que os participantes abrem seus espaços e estendem ao público o processo de trabalho, reflexão e prática. Neste caso, a visita aos espaços deve ser agendada pelo e-mail de cada um dos artistas.

A exposição é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Entrepostos Mercado Arte Cultura (EMAC), com apoio dos projetos Circuito Outubro Aberto (ProCOa) e Mercar Outubro Aberto (ProMoa) e do Núcleo de Arte Contemporânea Latino Americana (NACLA). Mais informações, portfólios e e-mails dos participantes estão disponíveis no site procoaoutubroaberto.blogspot.com.

Serviço

Mostra “Revisitando a Modernidade – Paisagens Obra Assinada”

Abertura: 13 de novembro (quinta-feira), das 19h às 21h30

Visitação: de 14 de novembro (sexta-feira) a 30 de janeiro de 2026, de segunda a sexta, das 9h às 17h

Local: MAC Americana – CCL (Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo)

Entrada gratuita

