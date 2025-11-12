Duplicação da Estrada da Balsa: pavimentação da nova pista é concluída em Americana

As obras de duplicação da Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II, em Americana, seguem avançadas, com a conclusão da pavimentação asfáltica da nova pista na última semana. Os trabalhos são executados como contrapartida da empresa AVT Incorporadora pela construção de um empreendimento residencial no local.

Agora, as equipes atuam na etapa de preparação para o recapeamento asfáltico da pista já existente, com execução da base do pavimento e implantação de guias e sarjetas.

“A duplicação da Estrada da Balsa está em ritmo intenso e segue dentro do cronograma. A conclusão da pavimentação da nova pista é um passo importante, e agora os trabalhos avançam para revitalizar a via que já existia anteriormente, garantindo mais segurança e qualidade na mobilidade da região”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Durante a realização dessa etapa, a via permanece interditada no sentido centro/bairro, a fim de garantir a segurança de motoristas e pedestres. Dessa forma, os veículos que desejarem acessar o Jardim da Balsa devem fazer o desvio pela Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves e virar na Rua Maria Amélia Santos Stefani. No sentido contrário, os motoristas já podem utilizar a nova pista.

“Essa obra representa um avanço importante na ligação entre diferentes bairros da cidade e vai melhorar significativamente o fluxo de veículos na região. Além de duplicar a pista, o projeto traz uma nova estrutura viária, com paisagismo, ciclovia e iluminação moderna”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

As obras consistem no prolongamento da Avenida João Luiz Mazer, em um trecho de aproximadamente 1 km entre as ruas Antônio Dirceu de Leão e Rio Jiparaná. As melhorias no local incluem a recuperação do asfalto da via já existente e a duplicação das faixas de rolamento, com implantação de guias, sarjetas, rotatória, novo pavimento, canteiro central com paisagismo, ciclovia, rotatória e iluminação.

