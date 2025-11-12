Simpatias para começar 2026 com o pé direito

“Ser rico não se resume a desfrutar de uma conta bancária polpuda, mas, sim, a viver uma vida confortável e equilibrada.” Essa é a frase que Pedro Baldansa abre Os caminhos da prosperidade, obra de estreia do autor em que apresenta um conjunto de métodos e práticas que propõem compreender a prosperidade como um estado de harmonia entre corpo, mente, energia e espírito. Oraculista, astrólogo, numerólogo e vidente, Baldansa iniciou a trajetória com apenas 14 anos, na orientação de pessoas em processos de autoconhecimento e transformação.



Publicado pela Latitude, o livro reúne orações, simpatias e exercícios de manifestação que buscam integrar pensamento, ação e energia para gerar resultados prósperos no cotidiano. Baldansa aborda temas como crenças limitantes, influência de energias externas, impacto da ansiedade sobre o fluxo natural da vida e o poder das palavras na criação da realidade pessoal.

Entre os conteúdos apresentados pelo sensitivo estão o Método Arama, que utiliza comandos verbais para manifestação; as sequências numéricas de Grabovoi e Agesta; ferramentas de organização e foco, como o Caderno de Manifestação e o Pote da Gratidão. O autor também propõe técnicas de harmonização de ambientes, relacionando objetos domésticos, como o fogão, ao fluxo simbólico da abundância.

Em Os caminhos da prosperidade, Pedro Baldansa percorre diferentes tradições e sistemas de crença, religiões antigas e práticas espirituais contemporâneas, o que também reflete a diversidade cultural brasileira. A partir dessa abordagem plural, o autor propõe uma leitura aplicável à vida pessoal, espiritual e profissional, ampliando o entendimento de prosperidade como uma energia acessível a todas as pessoas, (independentemente de religião ou origem), e voltada à construção de um cotidiano mais equilibrado e produtivo.

Ficha técnica

Título: Os caminhos da prosperidade

Subtítulo: Orações, rituais e práticas energéticas para atrair riqueza, equilíbrio e harmonia

Autor: Pedro Baldansa

ISBN do livro físico: 978-65-89275-83-1

ISBN do e-book: 978-65-89275-87-9

Edição/ano: 1ª/2025

Selo: Latitude

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 184

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon | E-commerce VR Editora | Principais livrarias

Sobre o autor: Pedro Baldansa é vidente, cartomante, astrólogo e numerólogo. Aos 14 anos, começou a trabalhar na área espiritual, lendo cartas para outras pessoas. Em seu canal no YouTube, Pedro compartilha suas previsões sobre assuntos diversos, como política, economia e outros temas de interesse coletivo. Também se dedica a orientar as pessoas que querem superar momentos difíceis, ajudá-las a desenvolver a fé em si mesmas e abrir seus caminhos por meio de práticas espirituais, técnicas mentais e atitudes pessoais mais positivas. Este é seu livro de estreia.

Instagram: @pedrobaldansa

Sobre a editora: A Latitude marcou um novo ciclo da VR Editora. Voltado ao aprimoramento pessoal e dedicada ao público adulto. Foi por meio do autor e psicólogo Marcos Lacerda que a Latitude deixou a sua marca nesse gênero literário cuja missão é provocar nos leitores uma mudança de vida por meio da reflexão sobre diferentes temas, como: saúde mental, finanças pessoais, negócios, espiritualidade, sociedade, empoderamento feminino entre outros. Desse modo, Latitude pretende ser uma bússola por meio da qual cada leitor possa encontrar sua rota em direção um futuro promissor.

Instagram: @latitudelivros

