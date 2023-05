Adele 35 anos. Músicas mais tocadas no Brasil

Adele é uma cantora e compositora com uma voz potente e particular.

A artista britânica completa 35 anos nesta sexta-feira, dia 05, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou para fazer um estudo sobre as suas canções no Brasil.

A música de autoria de Adele mais tocada no país nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública foi “Set fire to the rain”. O segundo lugar ficou com o sucesso “Someone like you”. A terceira posição foi de “Skyfall”, seguida por “Rolling in the deep” em quarto lugar e “Hello” em quinto.

Já no ranking das músicas de Adele mais regravadas, a liderança ficou com “Rolling in the deep”. É importante destacar que este estudo considera todas as gravações de músicas de autoria da artista britânica, realizadas por ela e por outros intérpretes.

No banco de dados do Ecad, Adele tem 65 obras musicais e 188 gravações cadastradas. Todo artista estrangeiro tem seus direitos autorais em execução pública garantidos no Brasil. Isso porque as associações de gestão coletiva (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC) possuem contratos de representação ou reciprocidade com sociedades estrangeiras da mesma natureza em todo o mundo. Desta forma, quando uma música estrangeira é tocada no país, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais dessa execução e os distribui para as associações brasileiras, que garantirão os repasses a esses artistas.

Top 5 – Músicas de autoria de Adele mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Set fire to the rain Adel / Smith Fraser Lance Thorneycroft 2 Someone like you Adel / Dan Wilson 3 Skyfall Adel / Epicman 4 Rolling in the deep (Rollin’ in the deep) Adel / Epicman 5 Hello Adel / Greg Kurstin

Top 5 – Músicas de autoria de Adele mais regravadas

Posição Música Autores 1 Rolling in the deep (Rollin’ in the deep) Ad / Epicman 2 Someone like you Ad / Dan Wilson 3 Rolling in the deep Ad / Epicman 4 Set fire to the rain Ad / Smith Fraser Lance Thorneycroft 5 Hello Ad / Greg Kurstin

