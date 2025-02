Adolescente de 14 cai na represa Cillos e segue desaparecido

Um adolescente de 14 anos caiu e sumiu na represa Cillos em Santa Bárbara d’Oeste na tarde deste sábado (8). Ele teria sofrido o acidente enquanto brincava com amigos no local. Ele segue desaparecido e os Bombeiros foram até a represa para iniciar as buscas.

Vídeo feito no final da tarde deste sábado.

Ele e um amigo de 10 anos estavam na represa e teriam levado uma prancha de isopor.

O adolescente teria escorregado e caído da prancha

sem conseguir retornar à superfície da lagoa. O amigo, o menino de 10 anos subiu, até o bairro Santa Rita para pedir ajuda e resgate.

