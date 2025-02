Rio Branco vai a Catanduva e fica no 0-0

O Rio Branco foi a Catanduva e não conseguir sair do 0 a 0 na tarde deste sábado. O jogo foi no estádio Silvio Salles, em Catanduva, e valeu pela sétima rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

Foi o segundo empate seguido do Tigre e o time perdeu a chance de se posicionar melhor na tabela.

O resultado deixa as duas equipes com 13 pontos conquistados dentro do G-4 da competição.

O time do Noroeste Paulista fica em terceiro, enquanto a equipe de Americana é a quarta colocada por ter menos vitórias.

Rio Branco marcou, mas…