Uma adolescente de 15 anos morreu o carro em que ela estava bater em um poste no Jardim Ipiranga, em Americana, na madrugada desta terça-feira (17) de Carnaval. Outras seis pessoas ficaram feridas no acidente que foi próximo a loja Bandini.

O motorista, um homem de 40 anos, foi detido por embriaguez ao volante.

Segundo a Polícia Militar, o Vectra seguia pela Avenida Monsenhor Bruno Nardini quando perdeu o controle e colidiu lateralmente com o poste. No veículo estavam o condutor, a esposa, a filha de 15 anos e outras adolescentes entre 15 e 16 anos.

Adolescente chegou a ser socorrida viva

Maria Eduarda de Souza Almeida chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela era moradora do Jardim Terramerica. As duas outras adolescentes foram levadas a hospitais da região, uma delas em estado grave.

O motorista recusou o bafômetro e foi encaminhado ao IML para exame clínico. A Polícia Científica realizou a perícia.

