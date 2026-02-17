O Spotify divulgou hoje seus resultados do quarto trimestre de 2025, encerrando o que apelidamos de “Ano da Execução Acelerada”, com um crescimento robusto de usuários e excelente performance em todas as métricas.

No Q4 2025, entregamos a maior adição líquida de usuários ativos mensais (MAU) da nossa história, atingindo 751 milhões, além de um crescimento de dois dígitos no número de assinantes e um impulso contínuo em música, podcasts e audiolivros. Confira nosso post no blog, a apresentação para acionistas e os principais destaques dos nossos executivos.

Spotify em números:

751M de usuários ativos mensais (MAU) 21% na América Latina

de usuários ativos mensais (MAU) 290M de assinantes Premium 23% na América Latina

de assinantes Premium 7M de títulos de podcasts

de títulos de podcasts 530,000+ podcasts em vídeo

podcasts em vídeo 500,000+ audiolivros em mercados de língua inglesa

audiolivros em mercados de língua inglesa US$ 11 bilhões pagos à indústria da música em 2025 (US$ 70 bilhões desde a nossa fundação)

pagos à indústria da música em 2025 (US$ 70 bilhões desde a nossa fundação) O Spotify funciona em mais de 2.000 dispositivos de mais de 200 marcas

