O Spotify divulgou hoje seus resultados do quarto trimestre de 2025, encerrando o que apelidamos de “Ano da Execução Acelerada”, com um crescimento robusto de usuários e excelente performance em todas as métricas.
No Q4 2025, entregamos a maior adição líquida de usuários ativos mensais (MAU) da nossa história, atingindo 751 milhões, além de um crescimento de dois dígitos no número de assinantes e um impulso contínuo em música, podcasts e audiolivros. Confira nosso post no blog, a apresentação para acionistas e os principais destaques dos nossos executivos.
Spotify em números:
- 751M de usuários ativos mensais (MAU)
- 21% na América Latina
- 290M de assinantes Premium
- 23% na América Latina
- 7M de títulos de podcasts
- 530,000+ podcasts em vídeo
- 500,000+ audiolivros em mercados de língua inglesa
- US$ 11 bilhões pagos à indústria da música em 2025 (US$ 70 bilhões desde a nossa fundação)
- O Spotify funciona em mais de 2.000 dispositivos de mais de 200 marcas
